LIVE Champions League | PSV al vroeg op voorsprong tegen Atlético

Guus Til begint als spits bij PSV, waardoor Ricardo Pepi op de bank begint. Peter Bosz legt uit waarom. "Ik vind dat Guus het uitstekend doet. De belangrijkste reden is voor mij ook dat Pepi nu twee wedstrijden negentig minuten heeft gespeeld na een hele lange blessure. Er zit nu maar twee dagen tussen en dat vind ik dat te kort en te risicovol om hem weer te laten starten. Hij kan invallen en dan hoop ik dat hij dan het verschil kan maken", vertelt de oefenmeester voor de camera van Ziggo Sport. Of de oefenmeester het lastig uitleggen vond aan Pepi? "Dit zijn wel de feiten. Ik heb mij dat enorm aangetrokken, de vorige keer dat hij geblesseerd raakte. Toen Pléa geblesseerd raakte hebben we hem te geforceerd en te snel minuten gegeven."