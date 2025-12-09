Live voetbal 15

LIVE Champions League | PSV al vroeg op voorsprong tegen Atlético

Ricardo Pepi en David Hancko Champions League PSV Atlético Madrid
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Redactie FCUpdate
9 december 2025, 21:10

PSV kan vanavond tegen Atlético Madrid een grote stap richting de volgende ronde van de Champions League zetten. Rekenen de mannen van Peter Bosz in het eigen Philips Stadion af met het elftal van Diego Simeone, dan lijkt een plek in de tussenronde nagenoeg zeker. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - Atlético Madrid.

LIVE Champions League: PSV - Atlético Madrid

2m geleden

21:20

🟨 20' - Gele kaart PSV

Saibari ontvangt een terechte gele kaart voor een stevige overtreding op Koke. Daarmee mist de PSV'er het duel met Newcastle United, want hij stond op scherp.

5m geleden

21:17

17' - Schot Saibari geblokt

Driouech, de gevaarlijkste man aan de zijde van PSV, houdt andermaal het overzicht en bereikt Saibari in de zestien. Het schot van de Marokkaan wordt echter geblokt. PSV zet flink aan.

6m geleden

21:16

16' - Sørloth ontsnapt uit de rug van Gasiorowski

Sørloth ontsnapt uit de rug van Gasiorowski en neemt Kovar onder vuur, maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel.

9m geleden

21:14

13' - Driouech met dé kans op 2-0

Driouech is er weer snel vandoor en ditmaal schiet hij zelf. Zijn poging met rechts gaat nét naast.

12m geleden

21:10

⚽ 10' - GOAL PSV!

PSV komt al na tien minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Driouech ontsnapt aan Molina, bewaart het overzicht en speelt Til aan. Voor de gelegenheidsspits een koud kunstje om af te ronden.

15m geleden

21:08

6' - Vuurwerk in het uitvak

In het uitvak wordt ondertussen vuurwerk ontstoken.

16m geleden

21:06

6' - Gevaarlijke voorzet Dest

Dest met een gevaarlijke voorzet vanaf rechts, maar de bal gaat aan alles en iedereen voorbij.

17m geleden

21:05

5' - Schotje Atlético

Het is Nico Gonzalez die het eerste schotje van de wedstrijd produceert namens Atlético.

19m geleden

21:04

4' - Rommelige openingsfase

De openingsfase is nogal rommelig van beide kanten. 

23m geleden

21:00

1' - De bal rolt

PSV heeft de bal aan het rollen gebracht!

25m geleden

20:58

Heerlijk sfeertje in het Philips Stadion

26m geleden

20:56

Spelers komen het veld op

De elftallen van PSV en Atlético Madrid betreden het veld in het Philips Stadion. 

41m geleden

20:41

Bosz is voorzichtig met Pepi

Guus Til begint als spits bij PSV, waardoor Ricardo Pepi op de bank begint. Peter Bosz legt uit waarom. "Ik vind dat Guus het uitstekend doet. De belangrijkste reden is voor mij ook dat Pepi nu twee wedstrijden negentig minuten heeft gespeeld na een hele lange blessure. Er zit nu maar twee dagen tussen en dat vind ik dat te kort en te risicovol om hem weer te laten starten. Hij kan invallen en dan hoop ik dat hij dan het verschil kan maken", vertelt de oefenmeester voor de camera van Ziggo Sport. Of de oefenmeester het lastig uitleggen vond aan Pepi? "Dit zijn wel de feiten. Ik heb mij dat enorm aangetrokken, de vorige keer dat hij geblesseerd raakte. Toen Pléa geblesseerd raakte hebben we hem te geforceerd en te snel minuten gegeven."

1u geleden

20:30

Hancko is Feyenoord nog niet vergeten

Dávid Hancko is zijn tijd bij Feyenoord nog absoluut niet vergeten, blijkt uit beelden van Ziggo Sport uit de kleedkamer van Atlético Madrid. De Slowaak heeft namelijk het shirt en het logo van de Rotterdammers nog altijd op zijn scheenbeschermers staan.

1u geleden

19:54

Opstelling Atlético Madrid

Ook de opstelling van Atlético Madrid is bekend. Diego Simeone heeft een basisplaats ingeruimd voor onder meer Alexander Sørloth en Júlian Alvarez. Antoine Griezmann begint op de bank. Achterin is er een plek voor Dávid Hancko.

1 reactie
PSV - Atlético

PSV
21:00
Atlético Madrid
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

