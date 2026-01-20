Live voetbal 2

'Ajax denkt behalve Asprilla ook aan Ilias Akhomach én Leon Bailey'

20 januari 2026

Ajax heeft meerdere kandidaten op het oog om het naderende vertrek van Raúl Moro op te vangen, zo onthult De Telegraaf. Clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant bevestigt de interesse in Yáser Asprilla (Girona) en voegt toe dat ook Ilias Akhomach (Villarreal) én Leon Bailey (AS Roma) op het verlanglijstje van de Amsterdammers voorkomen.

Het transfergeweld barst vandaag (dinsdag) plotseling los in Amsterdam. Ajax lijkt op het punt te staan om zich te versterken met Oleksandr Zinchenko, terwijl Moro én Branco van den Boomen op hun beurt hard op weg zijn naar de uitgang. Voor Moro moet een vervanger komen. Verschillende bronnen meldden eerder al dat de Colombiaan Asprilla van Girona daarvoor kandidaat is. Het zou gaan om een mogelijke huurdeal.

Verweij bevestigt dat Asprilla op het lijstje staat, maar schrijft dat Ajax op meer borden schaakt. Ook Akhomach (21) zou namelijk kandidaat zijn. De Marokkaans international is opgeleid bij FC Barcelona maar staat sinds 2023 onder contract bij Villarreal, later vanavond toevallig de tegenstander van de Amsterdammers in de Champions League. Akhomachs contract loopt komende zomer af. Hij kwam dit seizoen tot vijftien wedstrijden namens Villarreal, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists afleverde. Zondagavond kwam hij als invaller nog in actie in de finale van de Afrika Cup, waarin Marokko in verlenging het onderspit dolf tegen Senegal (1-0).

Daarnaast staat ook Leon Bailey (28) opnieuw in de belangstelling van Ajax, aldus Verweij. De Jamaicaan werd tien jaar geleden al aan de Amsterdammers gelinkt, toen hij nog speler van het Belgische KRC Genk was. Ook in de jaren daarna doken meermaals geruchten over Bailey en Ajax op, maar tot een transfer kwam het tot dusverre niet. Bailey speelde na zijn Belgische jaren bij Bayer Leverkusen en Aston Villa, dat hem dit seizoen verhuurt aan AS Roma. Hij keert deze winter mogelijk terug naar Engeland, schrijft Verweij.

Docker
708 Reacties
64 Dagen lid
1.985 Likes
Docker
Er komen zoals gebruikelijk weer een aardig aantal namen voorbij, maar het zijn uiteraard nog maar geruchten. Toch heb ik het gevoel dat er vanalles gaande is bij de club en dat bedoel ik positief. Er wordt over spelers gepraat, Cruijff is aan boord, er gaan hoogstwaarschijnlijk spelers weg. Kroes gaat vertrekken. Ik zie het positief in.

dilima1966
3.075 Reacties
953 Dagen lid
16.124 Likes
dilima1966
Ajax kan zoveel denken ook Leon Bailey wordt te duur voor ajax 17. A 18 miljoen net als de die Colombiaan Asprilla

CG
3.023 Reacties
910 Dagen lid
13.604 Likes
CG
Tot volgend jaar Maart zal Ajax problemen hebben. Het wordt niet even in vijf maanden opgelost!!

