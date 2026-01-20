Ajax heeft meerdere kandidaten op het oog om het naderende vertrek van op te vangen, zo onthult De Telegraaf. Clubwatcher Mike Verweij van de ochtendkrant bevestigt de interesse in (Girona) en voegt toe dat ook (Villarreal) én (AS Roma) op het verlanglijstje van de Amsterdammers voorkomen.

Het transfergeweld barst vandaag (dinsdag) plotseling los in Amsterdam. Ajax lijkt op het punt te staan om zich te versterken met Oleksandr Zinchenko, terwijl Moro én Branco van den Boomen op hun beurt hard op weg zijn naar de uitgang. Voor Moro moet een vervanger komen. Verschillende bronnen meldden eerder al dat de Colombiaan Asprilla van Girona daarvoor kandidaat is. Het zou gaan om een mogelijke huurdeal.

Verweij bevestigt dat Asprilla op het lijstje staat, maar schrijft dat Ajax op meer borden schaakt. Ook Akhomach (21) zou namelijk kandidaat zijn. De Marokkaans international is opgeleid bij FC Barcelona maar staat sinds 2023 onder contract bij Villarreal, later vanavond toevallig de tegenstander van de Amsterdammers in de Champions League. Akhomachs contract loopt komende zomer af. Hij kwam dit seizoen tot vijftien wedstrijden namens Villarreal, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists afleverde. Zondagavond kwam hij als invaller nog in actie in de finale van de Afrika Cup, waarin Marokko in verlenging het onderspit dolf tegen Senegal (1-0).

Daarnaast staat ook Leon Bailey (28) opnieuw in de belangstelling van Ajax, aldus Verweij. De Jamaicaan werd tien jaar geleden al aan de Amsterdammers gelinkt, toen hij nog speler van het Belgische KRC Genk was. Ook in de jaren daarna doken meermaals geruchten over Bailey en Ajax op, maar tot een transfer kwam het tot dusverre niet. Bailey speelde na zijn Belgische jaren bij Bayer Leverkusen en Aston Villa, dat hem dit seizoen verhuurt aan AS Roma. Hij keert deze winter mogelijk terug naar Engeland, schrijft Verweij.