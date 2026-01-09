Live voetbal 1

Ajax maakt werk van komst Max Ibrahimovic, zoon van Zlatan

Maximilian Ibrahimovic bij Zweden
9 januari 2026, 18:03

Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Maximilian (Max) Ibrahimovic, zo meldt De Telegraaf op basis van Italiaanse bronnen. De negentienjarige zoon van oud-Ajacied en voetballegende Zlatan Ibrahimovic moet op huurbasis – mét optie tot koop – overkomen van AC Milan.

Er is een duidelijk plan opgesteld voor de talentvolle Zweedse linksbuiten. De Telegraaf weet dat het de bedoeling is dat Ibrahimovic junior mee gaat trainen met het eerste elftal van Ajax, om vervolgens zijn minuten te maken bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Bij AC Milan, waar hij nog vastligt tot medio 2027, traint hij drie keer per week mee met de hoofdmacht. Op dit moment maakt de Zweed zijn speelminuten bij Milan Futuro, de Jong-ploeg van de Italiaanse topclub.

Het management van Maximilian Ibrahimovic heeft ‘meerdere opties in Nederland’, maar de voorkeur lijkt uit te gaan naar Ajax. Het plan van de Amsterdammers zou goed aansluiten bij de ontwikkeling van de aanvaller. “Op dit moment wordt gekeken in welke vorm de samenwerking kan worden gegoten. Maar een huur met een optie tot koop is het meest waarschijnlijk”, weet De Telegraaf te melden.

De naam Ibrahimovic is allesbehalve onbekend in Amsterdam. Zlatan Ibrahimovic maakte op jonge leeftijd – tussen 2001 en 2004 – furore als speler van Ajax. De boomlange spits verwierf in de hoofdstad internationale bekendheid, waarna hij via Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw AC Milan een imposante voetballoopbaan opbouwde.

Ook voor Ibrahimovic junior wordt een veelbelovende toekomst voorspeld. De linksbuiten scoorde bij Milan Futuro vijf keer en gaf vijf assists in achttien wedstrijden.

Veluwe
53 Reacties
79 Dagen lid
57 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als hij echt goed was kwam hij niet, met optie tot koop, naar de Eredivisie. (Hij kan uiteraard wel één van de betere spelers worden in Nederland)

Donnn
14 Reacties
1.201 Dagen lid
121 Likes
Donnn
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Samen met de jonge v.d.Vaart in een team. Gezellig!

