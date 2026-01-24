was zaterdagavond voor én na het thuisduel van Ajax met FC Volendam (2-0) onderwerp van gesprek bij ESPN. De centrumverdediger van Ajax blonk tegen de promovendus uit met twee doelpunten en defensief uitstekend spel.

Analist Bram van Polen had voorafgaand aan de wedstrijd superlatieven tekort om de ontwikkeling van Baas te duiden. “Dit had ik totaal niet verwacht. Ik vind dat hij bijna wekelijks stappen maakt. Ik vind het echt bizar om te zien hoe hard dat gaat. Met name dit seizoen. In het verdedigende, hij leest situaties steeds beter, hij lijkt ook veel sterker en potiger. Aan de bal is hij altijd wel vaardig geweest”, zei de oud-speler van PEC Zwolle onder meer.

Artikel gaat verder onder video

Baas maakte de woorden van Van Polen waar: met twee rake kopballen in de eerste helft op aangeven van Rayane Bounida gidste hij Ajax naar een zakelijke overwinning op FC Volendam. Hij werd in het stadion uitgeroepen tot man van de wedstrijd en kan na afloop opnieuw rekenen op de complimenten van Van Polen.

“Verdedigend was het heel stabiel en hij was natuurlijk van waarde met zijn kopgoals. Dat heeft hij nog niet zo heel veel laten zien”, zegt Van Polen onder meer. “Hij is vooral heel vast. Hij is een heel intelligente speler, daar houd ik persoonlijk altijd van. Intelligente spelers kunnen situaties lezen en dat moet je als centrale verdediger ook echt kunnen. Dat doet hij steeds beter.”

Presentator Milan van Dongen vraagt Van Polen nog waar de verbeterpunten van Baas liggen. “Hij moet zijn kop kaal scheren. Hij moet gewoon zo’n monster worden”, zegt de analist lachend. Vervolgens op serieuzere toon: “Dat hoop je dan. Het slaat natuurlijk nergens op, maar hij heeft best wel een lief uiterlijk. Dat gaat helemaal niet over het voetballende gedeelte, maar echt goede verdedigers staan er altijd wel zo, bam. Dat heb je bij hem nog niet altijd.”