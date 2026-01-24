Ajax-fans klagen massaal over onthutsend verval

Ajax boekte zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA een betrekkelijk eenvoudige overwinning op FC Volendam (2-0). Toch zijn veel fans van de Amsterdammers kritisch op de sportieve prestatie van hun ploeg.

Supporters van Ajax zien een terugkerend patroon bij hun team: een prima eerste helft gevolgd door een mindere tweede. Zo gaf het team van trainer Fred Trim vorige week in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles een 2-0 voorsprong uit handen (2-2)

In de competitiewedstrijd ervoor tegen Telstar (1-3 zege) maakte Ajax het zich na een prima eerste helft waarin een 0-2 voorsprong werd genomen, ook al onnodig lastig in het tweede bedrijf. En voor de winterstop werd een 1-2 voorsprong bij NEC na rust uit handen gegeven.

Tegen FC Volendam werd de basis voor de overwinning in de eerste helft gelegd. De uitblinkende Rayane Bounida stelde in de 13de en 36ste minuut met twee puntgave voorzetten Youri Baas in staat om te scoren. Ajax kreeg zijn fans daarmee op de banken, maar in de tweede helft was het verval opnieuw groot.

FC Volendam kwam nimmer in de buurt van een ommekeer, maar Ajax wist zijn voorsprong ook niet uit te breiden. Op X uiten fans van Ajax massaal hun onvrede over het terugkerende patroon: