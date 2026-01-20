Live voetbal 2

'Ajax wil Yáser Asprilla (Girona) als opvolger Raúl Moro'

Yaser Asprilla en Jules Koundé in duel tijdens Girona - Barcelona
Foto: © Imago / Realtimes
20 januari 2026, 17:01

Ajax lijkt deze winter een vervanger te willen aantrekken voor Raúl Moro, die hard op weg is naar Osasuna. Volgens verschillende bronnen zijn de Amsterdammers in de markt voor de Colombiaan Yáser Asprilla (22), momenteel ploeggenoot van oud-Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek bij het Spaanse Girona.

Door het naderende vertrek van Moro ontstaat bij Ajax de noodzaak om een nieuwe buitenspeler aan te trekken, schrijft journalist Lucas Weening op X. Weening bevestigt dat het nieuwtje dat Pipe Sierra eerder op de dag naar buiten bracht klopt. Sierra schreef op zijn beurt dat Asprilla op het punt staat om Girona te verlaten en dat West Ham United, Ajax, Celtic, Olympique Marseille én clubs uit Portugal en Duitsland op de Colombiaan zouden azen.

Asprilla werd in zijn vaderland opgeleid bij Envigado, dat hem in de zomer van 2022 voor zo'n drie miljoen euro verkocht aan Watford. namens de Championship-club was hij in twee seizoenen goed voor zeven doelpunten en tien assists.

In 2024 verkaste hij voor achttien miljoen euro naar Girona, dat deel uitmaakt van de City Group rond de Engelse grootmacht Manchester City. Voor de Spaanse club staat Asprilla momenteel op vijftig wedstrijden, daarin was hij viermaal trefzeker en bereidde hij twee doelpunten voor. Afgelopen vrijdag kwam hij nog als invaller binnen de lijnen in het competitieduel met Espanyol. In de blessuretijd versierde hij de strafschop waaruit ploeggenoot Vladyslav Vanat de eindstand op 0-2 bepaalde.

Het nieuws van Sierra en Weening wordt even later weer bevestigd door Voetbal International. Het weekblad schrijft dat Asprilla met het oog op het naderende WK meer aan spelen toe wil komen en daarom openstaat voor een vertrek bij Girona. Ajax zou inzetten op een huurdeal met de Spaanse club. "Lukt dat niet, dan schakelen de Amsterdammers door naar andere targets."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Yáser Asprilla

Yáser Asprilla
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 22 jaar (19 nov. 2003)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
15
0
2024/2025
Girona
27
3
2024/2025
Watford
0
0
2023/2024
Watford
44
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

