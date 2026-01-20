Ajax lijkt deze winter een vervanger te willen aantrekken voor , die hard op weg is naar Osasuna. Volgens verschillende bronnen zijn de Amsterdammers in de markt voor de Colombiaan (22), momenteel ploeggenoot van oud-Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek bij het Spaanse Girona.

Door het naderende vertrek van Moro ontstaat bij Ajax de noodzaak om een nieuwe buitenspeler aan te trekken, schrijft journalist Lucas Weening op X. Weening bevestigt dat het nieuwtje dat Pipe Sierra eerder op de dag naar buiten bracht klopt. Sierra schreef op zijn beurt dat Asprilla op het punt staat om Girona te verlaten en dat West Ham United, Ajax, Celtic, Olympique Marseille én clubs uit Portugal en Duitsland op de Colombiaan zouden azen.

Asprilla werd in zijn vaderland opgeleid bij Envigado, dat hem in de zomer van 2022 voor zo'n drie miljoen euro verkocht aan Watford. namens de Championship-club was hij in twee seizoenen goed voor zeven doelpunten en tien assists.

In 2024 verkaste hij voor achttien miljoen euro naar Girona, dat deel uitmaakt van de City Group rond de Engelse grootmacht Manchester City. Voor de Spaanse club staat Asprilla momenteel op vijftig wedstrijden, daarin was hij viermaal trefzeker en bereidde hij twee doelpunten voor. Afgelopen vrijdag kwam hij nog als invaller binnen de lijnen in het competitieduel met Espanyol. In de blessuretijd versierde hij de strafschop waaruit ploeggenoot Vladyslav Vanat de eindstand op 0-2 bepaalde.

Het nieuws van Sierra en Weening wordt even later weer bevestigd door Voetbal International. Het weekblad schrijft dat Asprilla met het oog op het naderende WK meer aan spelen toe wil komen en daarom openstaat voor een vertrek bij Girona. Ajax zou inzetten op een huurdeal met de Spaanse club. "Lukt dat niet, dan schakelen de Amsterdammers door naar andere targets."