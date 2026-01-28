Live voetbal

Arsenal schrijft geschiedenis: 24 punten uit 8 Champions League-duels

Arsenal-speler Kai Havertz
Foto: © Imago
28 januari 2026, 22:53

Arsenal heeft de competitiefase van de Champions League in stijl afgesloten. Dankzij een 3-2 overwinning op Kairat Almaty uit Kazachstan hebben the Gunners na acht wedstrijden een perfecte score van 24 punten. Arsenal is de eerste ploeg die dat presteert in het nieuwe Champions League-format.

Al binnen twee minuten sloegen de Londenaren toe via Viktor Gyökeres, die na een dieptepass van Kai Havertz de score opende. Het duel kreeg kort daarna een verrassende wending toen de VAR ingreep na een overtreding van Riccardo Calafiori, waarna Kairat een strafschop kreeg. Jorginho bleef koel en zette de stand vanaf elf meter weer in evenwicht.

Het antwoord van Arsenal liet niet lang op zich wachten. In de zestiende minuut bracht Havertz de thuisploeg opnieuw op voorsprong na een lange bal achter de defensie, waarbij Gyökeres ruimte maakte en de Duitser beheerst afrondde. Arsenal speelde met veel ruimte en tempo en kreeg in de fase daarna meerdere grote kansen. Gyökeres was dicht bij een treffer, maar zag pogingen gered worden of naast en over gaan.

De dominantie werd in de 37e minuut alsnog omgezet in een derde doelpunt. Na een aanval over meerdere schijven belandde de bal via Gyökeres bij Gabriel Martinelli, die van dichtbij kon binnentikken. Daarmee was het duel feitelijk al voor rust beslist, al bleef Arsenal ook daarna nadrukkelijk op zoek naar meer doelpunten.

Na de pauze veranderde het spelbeeld nauwelijks. Arsenal bleef langdurig in balbezit, dwong hoekschoppen af en combineerde zich regelmatig tot in het strafschopgebied. Pogingen van onder anderen Martin Ødegaard, Martinelli en Noni Madueke leverden geen extra treffers op, terwijl Kairat slechts één keer gevaarlijk werd met een volley die naast het doel verdween.

In de slotfase gaf Mikel Arteta meerdere jonge spelers minuten. Brando Bailey-Joseph maakte zijn debuut, later gevolgd door Ife Ibrahim. Een late goal van Gabriel Jesus werd wegens buitenspel afgekeurd; diep in de blessuretijd kwam Kairat via Ricardinho terug tot 3-2. Met deze zege sluit Arsenal de league phase foutloos af: acht overwinningen uit acht wedstrijden en het maximale aantal van 24 punten.

Arsenal - Kairat

Arsenal
3 - 2
Kairat
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

