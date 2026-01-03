Barça-keeper García wacht heet avondje, Espanyol-coach wijst fijntjes naar Figo

De Catalaanse derby tussen Espanyol en FC Barcelona betekent voor doelman een pikante terugkeer bij zijn vorige club. Espanyol-coach Manolo González vindt niet dat de Barcelona-fans boos mogen zijn als de sluitpost geen warm welkom krijgt van zijn vroegere supporters en wijst fijntjes naar de manier waarop Luís Figo bijna 25 jaar geleden in Camp Nou werd onthaald na zijn overstap naar Real Madrid.

Barcelona nam de 24-jarige García afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van de stadgenoot. De keeper kwam daarmee in een imposante rij spelers die bij beide clubs onder contract hebben gestaan, met onder meer Ajax' nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff, oud-Heerenveen en -Feyenoord-speler Igor Korneev, Ivan de la Peña en recenter Martin Braithwaite. García's overstap naar de aartsrivaal werd hem niet in dank afgenomen door de Espanyol-supporters. Ook voormalig clubvoorzitter Joan Collet liet van zich horen en stelde dat de keeper 'zijn ziel aan de duivel heeft verkocht'.

Zaterdagavond (aftrap 21.00 uur) staat García, die tot op heden vijftien officiële wedstrijden voor Barcelona heeft gekeept, voor het eerst tegenover zijn vroegere werkgever. Espanyol doet er alles aan om het duel niet te laten ontsporen en hangt onder meer netten op achter de doelen. Trainer González waarschuwt de fans om zich vooral niet te laten provoceren: "Ze moeten kalm blijven en erboven staan. Als Barça op een bepaald moment op een vreemde manier iets te vieren heeft, moeten ze zich daar niet mee bemoeien. Wat er gebeurt is dat iedereen erop zit te wachten dat Espanyol het verprutst, maar dat gaat niet gebeuren", wordt de coach geciteerd door Football España.

'Barcelona-fans zijn niet in de positie om wie dan ook de les te lezen'

González zegt door veel Barcelona-fans te zijn aangesproken op het onvriendelijke welkom dat García boven het hoofd hangt. Hij vindt dat behoorlijk hypocriet en wijst naar het verleden: "Ik vertel ze wat Luís Figo overkwam in Camp Nou", zegt de coach. "Ze zijn niet in de positie om wie dan ook de les te lezen. Onze fans zullen zich gedragen. Dit wordt gewoon een wedstrijd als elke andere", aldus González.

2002: Figo in Camp Nou bekogeld met varkenskop

Figo speelde vanaf medio jaren 90 vijf seizoenen voor Barcelona en gold als publiekslieveling in Camp Nou, maar zag die status in één klap afbrokkelen toen hij in 2000 het onmogelijke deed en rechtstreeks overstapte naar Real Madrid. Toen de Portugees in 2002 tijdens een Clásico in Barcelona een corner wilde nemen namens De Koninklijke werd hij vanaf de tribunes bekogeld met allerlei voorwerpen, van muntjes tot flessen, en zelfs een afgehakte varkenskop.