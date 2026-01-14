heeft fel uitgehaald naar de media na berichtgeving dat hij kritisch zou zijn geweest op de onlangs ontslagen trainer Xabi Alonso. De middenvelder van Real Madrid noemt de verhalen ‘een hoop onzin’ en heeft medelijden met mensen die de berichtgeving voor waar aannemen.

Volgens journalist Mario Cortegana van The Athletic zou Bellingham deel hebben uitgemaakt van een groep spelers die kritisch was op Alonso, wat uiteindelijk zou hebben bijgedragen aan zijn ontslag. Alonso werd maandag ontslagen na een nederlaag tegen FC Barcelona (3-2) in de finale van de Spaanse Supercup. Kort daarna werd Álvaro Arbeloa aangesteld als zijn opvolger.

Bellingham, die zich normaal gesproken terughoudend opstelt, voelt zich nu genoodzaakt om te reageren op de geruchten. “Tot nu toe heb ik er veel te veel laten passeren, altijd in de hoop dat de waarheid vanzelf wel boven water zou komen”, schrijft de Engelsman via zijn eigen app, JB5. “Maar om eerlijk te zijn… wat een lading onzin.”

De ster van Real Madrid spaart de media niet en heeft weinig begrip voor de manier waarop verhalen worden gebracht. “Ik heb echt te doen met de mensen die elk woord van deze clowns en hun ‘bronnen’ voor waar aannemen”, vervolgt hij. Bellingham vindt dat er te makkelijk wordt geschreven zonder feitelijke basis. “Geloof niet alles wat je leest. Af en toe moeten dit soort figuren verantwoordelijk worden gehouden voor het verspreiden van schadelijke desinformatie, puur voor clicks en extra controverse”, besluit Bellingham zijn felle tirade.