SC Cambuur heeft de spanning in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond teruggebracht. De ploeg van trainer Henk de Jong was in Den Haag voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor koploper ADO Den Haag, waardoor het gat tussen beide clubs nu vijf (verlies)punten bedraagt.

ADO en Cambuur zijn dit seizoen gezamenlijk een klasse apart op het tweede niveau en lijken beiden af te koersen op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. In november stonden beide clubs in Leeuwarden tegenover elkaar en was Cambuur met 2-0 te sterk. Vrijdagavond was de onderlinge confrontatie in Den Haag eveneens een prooi voor de Friezen.

Jort van der Sande zette Cambuur na een kwartier spelen op voorsprong. Tien minuten later tekende Remco Balk na een klutssituatie voor de 0-2 in het voordeel van Cambuur. De bezoekers kregen daarna meerdere grote kansen om de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar onder meer Ichem Ferrah sprong daar onzorgvuldig mee om. ADO deed vervolgens vlak voor tijd via invaller Jesse Bal nog wel wat terug en kwam op 1-2, maar in de acht

Door de zege komt Cambuur op 50 punten uit 22 wedstrijden. ADO behoudt de koppositie met 52 punten en speelde bovendien een wedstrijd minder, waardoor het gat in verliespunten vijf punten bedraagt. Nummer drie De Graafschap, dat ook 21 wedstrijden heeft gespeeld, volgt met 37 punten op ruime afstand.