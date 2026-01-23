Nederland dreigt op korte termijn de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst te verliezen. Portugal liep afgelopen week opnieuw flink in. Volgende week wacht dan ook een cruciale Europese week.

Hoewel Ajax en Feyenoord hun wedstrijden wisten te winnen (+0,666), liep Portugal (+1,000) uit op de ranglijst. De Portugezen staan er goed voor, omdat zowel FC Porto als Braga grote kans maken om de volgende ronde van de Europa League te bereiken.

Voor de Nederlandse clubs ligt dat anders. Het is niet onrealistisch dat alle Nederlandse ploegen na de volgende speelronde uitgeschakeld zijn in Europa. Een absoluut doemscenario. Er zal op volgende week op Europees niveau dan ook geleverd moeten worden door het grootste deel van de Nederlandse clubs.

Nederland heeft momenteel een voorsprong van ongeveer twee punten op Portugal, maar door de bonuspunten die de Portugese clubs kunnen verdienen, kan dat gat snel kleiner worden. De clash in Deventer tussen Go Ahead Eagles en SC Braga wordt daarnaast een belangrijke.

Het is cruciaal dat Nederland boven Portugal blijft op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De zesde plaats is namelijk heilig: die levert Nederland voor het seizoen 2027/28 opnieuw twee directe tickets voor de Champions League op. Voor volgend seizoen is Nederland al verzekerd van twee vaste plekken in het miljardenbal.