De kans is heel groot dat het seizoen gewoon afmaakt bij NEC, zo stelt Sjors Grol in Tekengeld van ESPN. De Japanner staat in de belangstelling van Feyenoord en PSV, maar de Nijmegenaren hoeven niet te verkopen. Vertrekt Sano wel, is dat voor een bedrag waar NEC ‘het hele stadion van kan verbouwen’.

Sano maakte in de eerste seizoenshelft grote indruk bij NEC, dat er sowieso goed voor staat. De Nijmegenaren staan halverwege de competitie op de vierde plaats in de Eredivisie, een punt achter nummer drie Ajax. De afgelopen weken werd er veel gesproken over de toekomst van de smaakmaker van NEC, waarbij hij werd gelinkt aan een winterse stap naar Feyenoord en PSV.

Grol acht de kans echter heel klein dat NEC deze winter afscheid gaat nemen van Sano, die nog tot medio 2028 vastligt. “Waarschijnlijk gaan er nog heel veel geruchten komen, maar ik denk dat hij gewoon in Nijmegen blijft.” Normaal gesproken zal zijn transfersom komende zomer niet veel lager zijn dan in de winter. “Het enige wat er zou kunnen gebeuren, is dat hij een zware blessure oploopt”, merkt commentator Teun de Boer op. “Dan kan zijn waarde teruglopen, maar anders gaat het niet veel schelen als ze wachten tot na dit seizoen.”

Mocht NEC bij de bovenste vier eindigen in de Eredivisie, zal dat de transfersom alleen maar ten goede komen. “En ik denk dat ze het geld nu niet per se nodig hebben, dus ze kunnen kiezen voor het sportieve aspect”, aldus De Boer. Mocht een club toch willen proberen om Sano deze winter los te weken bij NEC, zal er een flinke zak geld op tafel moeten komen. “Dan heb je het over een bedrag waar NEC het hele stadion van kan verbouwen”, geeft Grol aan. “Richting de twintig miljoen, misschien wel meer. Dat gaat Feyenoord of PSV niet zomaar neerleggen voor een speler uit de Eredivisie.”