Live voetbal

ESPN: ‘Transfersom Sano moet verbouwing Goffertstadion bekostigen’

Kodai Sano van NEC
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 januari 2026, 10:39

De kans is heel groot dat Kodai Sano het seizoen gewoon afmaakt bij NEC, zo stelt Sjors Grol in Tekengeld van ESPN. De Japanner staat in de belangstelling van Feyenoord en PSV, maar de Nijmegenaren hoeven niet te verkopen. Vertrekt Sano wel, is dat voor een bedrag waar NEC ‘het hele stadion van kan verbouwen’.

Sano maakte in de eerste seizoenshelft grote indruk bij NEC, dat er sowieso goed voor staat. De Nijmegenaren staan halverwege de competitie op de vierde plaats in de Eredivisie, een punt achter nummer drie Ajax. De afgelopen weken werd er veel gesproken over de toekomst van de smaakmaker van NEC, waarbij hij werd gelinkt aan een winterse stap naar Feyenoord en PSV.

Artikel gaat verder onder video

Grol acht de kans echter heel klein dat NEC deze winter afscheid gaat nemen van Sano, die nog tot medio 2028 vastligt. “Waarschijnlijk gaan er nog heel veel geruchten komen, maar ik denk dat hij gewoon in Nijmegen blijft.” Normaal gesproken zal zijn transfersom komende zomer niet veel lager zijn dan in de winter. “Het enige wat er zou kunnen gebeuren, is dat hij een zware blessure oploopt”, merkt commentator Teun de Boer op. “Dan kan zijn waarde teruglopen, maar anders gaat het niet veel schelen als ze wachten tot na dit seizoen.”

Mocht NEC bij de bovenste vier eindigen in de Eredivisie, zal dat de transfersom alleen maar ten goede komen. “En ik denk dat ze het geld nu niet per se nodig hebben, dus ze kunnen kiezen voor het sportieve aspect”, aldus De Boer. Mocht een club toch willen proberen om Sano deze winter los te weken bij NEC, zal er een flinke zak geld op tafel moeten komen. “Dan heb je het over een bedrag waar NEC het hele stadion van kan verbouwen”, geeft Grol aan. “Richting de twintig miljoen, misschien wel meer. Dat gaat Feyenoord of PSV niet zomaar neerleggen voor een speler uit de Eredivisie.”

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NEC Sano

Afschrikkende boodschap voor Feyenoord en PSV: 'Meeste clubs kunnen Sano niet betalen'

  • Gisteren, 11:05
  • Gisteren, 11:05
Keeper Robin Roefs bij het Nederlands elftal

'NEC-recorddeal Robin Roefs was 'bínnen 20 minuten' beklonken'

  • wo 31 dec. 2025, 21:08
  • wo 31 dec. 2025, 21:08
NEC-speler Kodai Sano

Groot nieuws: Feyenoord meldt zich officieel bij NEC voor Sano

  • di 30 dec. 2025, 12:35
  • di 30 dec. 2025, 12:35
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kodai Sano

Kodai Sano
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 22 jaar (25 sep. 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
17
1
2024/2025
NEC
26
3
2023/2024
NEC
25
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel