Francesco Farioli in tranen als hij spreekt over overleden Porto-legende Jorge Costa

Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 januari 2026, 14:16

Francesco Farioli was zijn emoties niet de baas toen hij in een interview met Sport TV sprak over Jorge Costa. De Portugees was als technisch directeur verantwoordelijk voor de komst van Farioli naar FC Porto en overleed een maand later op 53-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Farioli vertrok afgelopen zomer na een seizoen bij Ajax en tekende vervolgens bij FC Porto. De Italiaan doet het uitstekend in Portugal: na zeventien wedstrijden gaat zijn ploeg met 49 punten aan kop, met een voorsprong van zeven en tien punten op respectievelijk Sporting Portugal en Benfica. In gesprek met Sport TV blikt de oefenmeester terug op het overlijden van Costa in augustus.

“Hoewel ik helaas niet veel tijd met hem heb gehad, is het heel duidelijk wie Jorge was, is en altijd zal zijn voor FC Porto”, zo begint een geëmotioneerde Farioli. “Zijn aanwezigheid is overal voelbaar. Zijn nalatenschap zal nooit verdwijnen.” De trainer herinnert zich dat Costa bijna altijd op de trainingen aanwezig was.

“Op oudejaarsavond zag ik weer eens de beelden van mijn presentatie en Jorge verscheen in bijna elk shot. Omdat hij mij probeerde te helpen en uitlegde wat FC Porto voor een club is”, gaat de Italiaan verder. “Er zal altijd een vlag in het Estádio do Dragão hangen om hem bij ons te houden”, zegt Farioli, terwijl de tranen over zijn wangen rollen. De oefenmeester besluit de huidige titelstrijd in Portugal aan Costa op te dragen. “De strijd in de titel is ook voor hem.”

