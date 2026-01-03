Francesco Farioli stelt de fans van FC Porto gerust. De Italiaanse trainer, die Ajax vorig seizoen naar de tweede plaats in de Eredivisie leidde, staat naar eigen zeggen niet open voor een tussentijds vertrek. Engelse media schreven de afgelopen dagen dat Farioli kandidaat zou zijn bij Chelsea om de op nieuwjaarsdag vertrokken Enzo Maresca op te volgen.

Farioli is met Porto aan een uitstekend seizoen bezig. De topclub verspeelde in zestien competitiewedstrijden pas één keer punten (tegen Benfica, 0-0) en gaat met 46 punten aan kop in de Liga Portugal. In de Europa League staat Porto na zes van de acht speelronden in de competitiefase bovendien achtste, wat aan het eind van de rit rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales zou betekenen. Engelse media, waaronder The Telegraph, schreven deze week dat Farioli één van de kandidaten zou zijn om Maresca op te volgen bij Chelsea. The Blues lijken echter te gaan kiezen voor Liam Rosenior, de huidige trainer van partnerclub RC Strasbourg.

Farioli: 'Dat was bij Ajax ook geen optie'

Zaterdag krijgt Farioli op een persconferentie de vraag of hij de Porto-fans kan garanderen dat hij het seizoen afmaakt. "Absoluut, daar is geen enkele twijfel over", reageert de Italiaan, geciteerd door A Bola. "Als je kijkt naar mijn vorige ervaringen bij OGC Nice en Ajax, dan was halverwege het seizoen vertrekken voor mij nooit een optie. Het is niet iets waar ik over nadenk. En denk dat ik hier bij FC Porto een nog diepere en sterkere band heb met de voorzitter en de club."

Farioli herhaalt Ajax-metafoor

Farioli benadrukt dat hij 'volledig toegewijd' is aan Porto en zegt dat hij 'misschien wel voor het eerst in mijn leven' het gevoel heeft dat hij 'aan iets solides aan het bouwen is dat kan blijven groeien'. Vervolgens komt hij met een metafoor die hij in zijn Ajax-tijd óók al veelvuldig gebruikte: "We hebben de fundering gelegd en kunnen nu beginnen aan de eerste verdieping."