Live voetbal 1

Gaaei op weg naar de uitgang: ‘Ze verkopen hem bij een goed bod'

Ajax-spelers Youri Regeer, Anton Gaaei, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Owen Wijndal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
12 januari 2026, 16:51   Bijgewerkt: 17:06

Mike Verweij verwacht dat Anton Gaaei deze winter nog kan vertrekken bij Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de Amsterdammers zullen meewerken aan een ‘goed bod’ op de Deense rechtsback, die geen onaardige indruk maakt op de clubwatcher.

Gaaei werd in de zomer van 2023 opgepikt bij Viborg FF door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Deen maakte in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst geen goede indruk, maar herpakte zich daarna aardig. In de afgelopen periode liet de rechtsback zien dat hij met name aanvallend zijn steentje kan bijdragen.

Artikel gaat verder onder video

Dat vindt ook Verweij, zo vertelt hij in Kick-off: “Gaaei speelde tegen Telstar een best aardige wedstrijd. Valentijn (Driessen, red.) vindt hem hélemaal niks, maar Gaaei heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld voor Ajax. Tegen Telstar gaf hij de bal op een presenteerblaadje op Kasper Dolberg voor de 0-3”, begint de volger van de Amsterdamse club.

“Gaaei doet het goed, maar of het een blijvertje is? Dat denk ik niet. Als Ajax de kans krijgt om hem deze winter goed te verkopen, denk ik dat ze dat ook doen”, aldus Verweij. Eerder voorspelde Johan Inan, Ajax-volger van het Algemeen Dagblad, al dat de Deen op weg is naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena.

➡️ Meer nieuws over Anton Gaaei

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sem Steijn en Robin van Persie

Pierre van Hooijdonk: ‘Afpakken aanvoerdersband heeft Steijn gebroken’

  • Gisteren, 23:03
  • Gisteren, 23:03
Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip

Te Kloese kan niet blijven bij vertrek van Robin van Persie: 'Dat is ongeloofwaardig'

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Mokio Fitz-Jim Ajax Berghuis

Kenneth Perez schrikt van Jorthy Mokio bij Ajax: 'Hij is zo onbetrouwbaar'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel