Mike Verweij verwacht dat deze winter nog kan vertrekken bij Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de Amsterdammers zullen meewerken aan een ‘goed bod’ op de Deense rechtsback, die geen onaardige indruk maakt op de clubwatcher.

Gaaei werd in de zomer van 2023 opgepikt bij Viborg FF door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. De Deen maakte in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst geen goede indruk, maar herpakte zich daarna aardig. In de afgelopen periode liet de rechtsback zien dat hij met name aanvallend zijn steentje kan bijdragen.

Dat vindt ook Verweij, zo vertelt hij in Kick-off: “Gaaei speelde tegen Telstar een best aardige wedstrijd. Valentijn (Driessen, red.) vindt hem hélemaal niks, maar Gaaei heeft echt wel goede wedstrijden gespeeld voor Ajax. Tegen Telstar gaf hij de bal op een presenteerblaadje op Kasper Dolberg voor de 0-3”, begint de volger van de Amsterdamse club.

“Gaaei doet het goed, maar of het een blijvertje is? Dat denk ik niet. Als Ajax de kans krijgt om hem deze winter goed te verkopen, denk ik dat ze dat ook doen”, aldus Verweij. Eerder voorspelde Johan Inan, Ajax-volger van het Algemeen Dagblad, al dat de Deen op weg is naar de uitgang van de Johan Cruijff Arena.