Live voetbal 2

Jayden Oosterwolde krijgt voorwaardelijke celstraf van meer dan een jaar

Jayden Oosterwolde krijgt voorwaardelijke celstraf van meer dan een jaar
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
15 januari 2026, 18:11

Jayden Oosterwolde en Mert Yandas van Fenerbahçe zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, vier maanden en veertien dagen. Dit vonnis volgt op een mishandelingszaak die speelde na de wedstrijd tussen Galatasaray en Fenerbahçe op 19 mei 2024. Bij het voorval raakte stadiondirecteur Ali Celikkiran ernstig gewond.

De vechtpartij ontstond nadat de spelers van Fenerbahçe, na hun overwinning op aartsrivaal Galatasaray, werden tegengehouden door stewards toen zij een spandoek wilden tonen. Bij de daaropvolgende confrontatie raakte stadiondirecteur Ali Celikkiran ernstig gewond, onder meer met een nekfractuur tot gevolg. De rechtbank stelde vast dat Oosterwolde, Yandas en de drie andere verdachten gezamenlijk hebben opgetreden en Celikkiran hebben geschopt en geslagen. Hulusi Belgü, één van de medeverdachten, trok de stadiondirecteur ook nog aan zijn haar.

Ook oud-clubarts en -bestuurder veroordeeld

Artikel gaat verder onder video

Naast Oosterwolde en Yandas stonden ook voormalig clubarts van Fenerbahçe, Ertugrul Karanlik, oud-bestuurder van de club, Hulusi Belgü en Emre Kartal, de zoon van oud-trainer Ismail Kartal, terecht. Zij kregen dezelfde voorwaardelijke straf opgelegd als de twee spelers. Het Turkse Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk nog celstraffen die varieerden van twee jaar en drie maanden tot zes jaar en negen maanden.

Wat vind jij van de straf die is opgelegd aan de spelers?

Laden...
29 stemmen

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
N'Golo Kanté

‘Fenerbahçe wil Kanté terug naar Europa halen: Fransman accepteert salarisverlaging’

  • di 13 januari, 22:33
  • 13 jan. 22:33
Elfrink ontkracht Turks gerucht over PSV en Szymanski onmiddellijk

Elfrink ontkracht Turks gerucht over PSV en Szymanski onmiddellijk

  • wo 7 januari, 15:24
  • 7 jan. 15:24
Joey Veerman met op de achtergrond het stadion van Fenerbahçe

Veerman liet deal met Fenerbahçe zelf klappen

  • zo 4 januari, 16:12
  • 4 jan. 16:12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray
0 - 1
Fenerbahçe
Gespeeld op 19 mei 2024
Competitie: Süper Lig
Seizoen: 2023/2024

Meer info

Jayden Oosterwolde

Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 24 jaar (26 apr. 2001)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fenerbahçe
15
0
2024/2025
Fenerbahçe
8
0
2023/2024
Fenerbahçe
27
0
2022/2023
Parma
18
1

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
17
27
42
2
Fenerbahçe
17
25
39
3
Trabzonspor
17
13
35
4
Göztepe
17
12
32
5
Beşiktaş
17
8
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel