en van Fenerbahçe zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, vier maanden en veertien dagen. Dit vonnis volgt op een mishandelingszaak die speelde na de wedstrijd tussen Galatasaray en Fenerbahçe op 19 mei 2024. Bij het voorval raakte stadiondirecteur Ali Celikkiran ernstig gewond.

De vechtpartij ontstond nadat de spelers van Fenerbahçe, na hun overwinning op aartsrivaal Galatasaray, werden tegengehouden door stewards toen zij een spandoek wilden tonen. Bij de daaropvolgende confrontatie raakte stadiondirecteur Ali Celikkiran ernstig gewond, onder meer met een nekfractuur tot gevolg. De rechtbank stelde vast dat Oosterwolde, Yandas en de drie andere verdachten gezamenlijk hebben opgetreden en Celikkiran hebben geschopt en geslagen. Hulusi Belgü, één van de medeverdachten, trok de stadiondirecteur ook nog aan zijn haar.

Ook oud-clubarts en -bestuurder veroordeeld

Naast Oosterwolde en Yandas stonden ook voormalig clubarts van Fenerbahçe, Ertugrul Karanlik, oud-bestuurder van de club, Hulusi Belgü en Emre Kartal, de zoon van oud-trainer Ismail Kartal, terecht. Zij kregen dezelfde voorwaardelijke straf opgelegd als de twee spelers. Het Turkse Openbaar Ministerie eiste aanvankelijk nog celstraffen die varieerden van twee jaar en drie maanden tot zes jaar en negen maanden.