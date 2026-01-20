LIVE Champions League | Opstelling Ajax: Baas en Mokio starten tegen Villarreal

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.