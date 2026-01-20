Live voetbal 4

LIVE Champions League | Opstelling Ajax: Baas en Mokio starten tegen Villarreal

Ajax neemt het vanavond in de voorlaatste speelronde van de competitiefase van de Champions League op tegen de huidige nummer drie van LaLiga: Villarreal. De Spanjaarden zijn met één schamel puntje uit de eerste zes duels al uitgeschakeld in het miljardenbal, terwijl de Amsterdammers - met twee punten meer - een wonder nodig hebben om nog door te dringen tot de tussenronde. In het Estadio de la Cerámica staat vanavond in ieder geval een riante winstpremie van 2,1 miljoen euro op het spel. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog houden we je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Villarreal - Ajax.

LIVE Champions League: Villarreal - Ajax

3m geleden

20:02

Opstelling Villarreal

Ook Villarreal maakt bekend wie er zometeen aan de aftrap zullen verschijnen. Geen Georges Mikautadze; de bij Ajax geflopte Georgiër moet genoegen nemen met een plek op de bank. Deze elf beginnen er wel:

Opstelling Villarreal: Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Partey, Comesaña, Moleiro; Ayoze Pérez, Oluwaseyi

17m geleden

19:49

Opstelling Ajax

Ajax maakt de opstelling van vanavond bekend! Youri Baas, terug van een blessure, staat weer in de basis. Hij vormt het centrum met Aaron Bouwman. Verder opvallend: Jorthy Mokio keert terug in het elftal.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Mokio; Gloukh, Dolberg, Godts

31m geleden

19:35

Villarreal tegen Nederlandse clubs

Ajax stond nog niet eerder in een officiële wedstrijd tegenover Villarreal. De Spaanse club speelde wel tegen vier andere Nederlandse clubs. 

SC Heerenveen was in 2003 de eerste. In de toenmalige Intertoto Cup werden de Friezen uitgeschakeld door de Spanjaarden. AZ verging het twee jaar later beter. In de kwartfinale van de toenmalige UEFA Cup zorgden de Alkmaarders voor een stunt door Villarreal uit te schakelen (1-2 in Spanje, 1-1 in Alkmaar). Geen geringe prestatie, gezien het feit dat de Spanjaarden getraind werden door Manuel Pellegrini en aantraden met spelers als Pepe Reina, Marcos Senna en de Argentijnse stilist Juan Román Riquelme.

Sindsdien werd Villarreal nooit meer verrast door een Nederlandse club. Zowel NAC Breda (2009, voorronde Europa League) als FC Twente (2011, kwartfinale Europa League) werd zowel uit als thuis verslagen.

 

36m geleden

19:30

Ajax is gearriveerd

Ajax is inmiddels aangekomen in het knalgele Estadio de la Cerámica van Villarreal, dat vroeger als El Madrigal door het leven ging. Het stadion biedt plaats aan ruim 23.000 toeschouwers. Vanavond zitten er ruim 1.000 Ajax-fans in het uitvak.

 

39m geleden

19:27

42m geleden

19:24

Wat staat er vanavond op het spel?

Hoewel Ajax pas drie punten pakte, is er theoretisch nog een kansje dat de Amsterdammers de tussenronde bereiken. Dan moet er vanavond én volgende week, als Olympiakos Piraeus op bezoek komt in Amsterdam, echter wel gewonnen worden. En zelfs dan is Ajax nog afhankelijk van de resultaten op de andere velden. De kans is dan ook 0,91 procent dat Ajax deze fase overleeft, zo berekende Opta in december. Dat is altijd nog meer dan Villarreal: de Spanjaarden zijn officieel al uitgeschakeld.

Daarnaast ligt er voor de winnaar van vanavond een lucratieve overwinningspremie van 2,1 miljoen euro klaar. 

44m geleden

19:22

Hoe staan Villarreal en Ajax ervoor?

In twee woorden: niet best. Villarreal staat in LaLiga weliswaar knap derde achter Barcelona en Real Madrid, maar bakt er in de Champions League weinig van dit seizoen. Alleen thuis tegen Juventus, op de tweede speeldag, werd een puntje gepakt: 2-2. De andere vijf duels, waaronder confrontaties met Pafos en FC Kopenhagen, leverden allen een nederlaag op. De Spanjaarden staan met het schamele puntje op de 35ste plaats van de ranglijst, waarop het alleen Kairat Almaty onder zich weet te houden.

Ajax doet het dit jaar nauwelijks wat beter in het miljardenbal. Nadat onder John Heitinga de eerste vijf wedstrijden werden verloren, pakten de Amsterdammers vlak voor de winterstop in het uitduel bij Qarabag (2-4) de eerste punten. Daarmee staat Ajax één plaats boven Villarreal.

1u geleden

19:18

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Nog iets minder dan twee uur, dan trappen Villarreal en Ajax af voor hun zevende wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. In dit blog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen in Spanje.

