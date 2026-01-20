LIVE Champions League | Opstelling Ajax: Baas en Mokio starten tegen Villarreal

Ajax stond nog niet eerder in een officiële wedstrijd tegenover Villarreal. De Spaanse club speelde wel tegen vier andere Nederlandse clubs.

SC Heerenveen was in 2003 de eerste. In de toenmalige Intertoto Cup werden de Friezen uitgeschakeld door de Spanjaarden. AZ verging het twee jaar later beter. In de kwartfinale van de toenmalige UEFA Cup zorgden de Alkmaarders voor een stunt door Villarreal uit te schakelen (1-2 in Spanje, 1-1 in Alkmaar). Geen geringe prestatie, gezien het feit dat de Spanjaarden getraind werden door Manuel Pellegrini en aantraden met spelers als Pepe Reina, Marcos Senna en de Argentijnse stilist Juan Román Riquelme.

Sindsdien werd Villarreal nooit meer verrast door een Nederlandse club. Zowel NAC Breda (2009, voorronde Europa League) als FC Twente (2011, kwartfinale Europa League) werd zowel uit als thuis verslagen.