LIVE Champions League | PSV maakt opstelling tegen Newcastle bekend

PSV kan in het uitduel met Newcastle United een grote stap naar de tussenronde van de Champions League zetten. Bij winst komen de Eindhovenaren op 11 punten, een aantal dat vermoedelijk genoeg is om de tussenronde te bereiken. PSV stuntte eerder dit seizoen al op Engelse bodem door Liverpool op Anfield met maar liefst 1-4 te kloppen. Lukt dat vanavond op Saint James' Park opnieuw? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Newcastle United - PSV.

LIVE Champions League: Newcastle United - PSV Sorteer op: Laatste Oudste Opstelling Newcastle United ook bekend Ook de elf namen van Newcastle United zijn inmiddels bekend. Nederlander Sven Botman heeft een basisplaats: Hele opstelling Newcastle United tegen PSV: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon. Geen opvallende namen op de bank Op de reservebank zitten geen verrassende namen bij PSV: Schiks, Smolenaars, Obispo, Flamingo, Fernandez, Van den Berg, Driouech, Bajraktarevic, Verkooijen. Salah-Eddine direct terug in de basis Anass Salah-Eddine verloor afgelopen zondag de finale van de Afrika Cup met Marokko tegen Senegal, maar keert vanavond al terug in de basisopstelling van PSV. Bosz houdt daarnaast vast aan Killian Silldillia als rechtsback, aangezien Sergino Dest nog ontbreekt. In de punt van de aanval staat Guus Til geposteerd. Opstelling PSV is bekend Peter Bosz heeft de opstelling voor de kraker met Newcastle United bekendgemaakt. Opstelling: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro, Veerman, Wanner; Man, Til, Perisic. PSV wil opnieuw stunten op Engelse bodem PSV bewaart geweldige herinneringen aan zijn laatste bezoekje aan Engeland. Op 26 november stuntten de Eindhovenaren in en tegen Liverpool, dat met liefst 1-4 werd verslagen. Tegen Newcastle United wil de ploeg van Peter Bosz opnieuw een fraai resultaat neerzetten. Belangrijk duel voor PSV Voor de Eindhovenaren is de wedstrijd levensbelangrijk. PSV kan in het uitduel met Newcastle United een grote stap naar de tussenronde van de Champions League zetten. Bij winst komen de Eindhovenaren op 11 punten, een aantal dat vermoedelijk genoeg is om de tussenronde te bereiken. De Engelse gastheer staat dertiende in de competitiefase van het miljardenbal, met tien punten. Welkom! Welkom in het liveblog van de belangrijke Champions League-wedstrijd van PSV, dat het om 21.00 uur opneemt tegen Newcastle United! Hier wordt je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom het duel.