LIVE Eredivisie | Bizar slot van eerste helft, NAC plots op voorsprong bij PSV

Eredivisiekoploper PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het PSV van Peter Bosz verloor midweeks van Newcastle United in de Champions League en moet woensdag, in de laatste speelronde van de competitiefase, een ticket voor de tussenronde zien veilig te stellen tegen Bayern München. Tussendoor moet er echter wel worden afgerekend met provinciegenoot NAC, dat onder leiding van trainer Carl Hoefkens trijdt tegen degradatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - NAC Breda.

LIVE Eredivisie: PSV - NAC Breda Sorteer op: Laatste Oudste 60'- PSV nog niet dicht bij gelijkmaker Ook na rust blijft PSV het moeilijk hebben met NAC. De thuisploeg slaagde er nog niet in om écht serieuze kansen te creëren voor de gelijkmaker. 59'- Perisic gaat invallen Bosz roept Perisic bij zich om zich klaar te maken voor een invalbeurt. De Kroaat, die rust kreeg van de oefenmeester, moet het tij keren bij de Eindhovenaren. 58'- Geel voor Wanner Wanner gaat hard door op de enkel van Kemper en krijgt daar terecht de gele kaart voor gepresenteerd. 55'- Driouech verpest counter Na geklungel van Brym na een corner van NAC kan PSV counteren. Driouech dribbelt tot de goal en gaat voor eigen succes, terwijl er medespelers vrijstonden. 53'- Misverstand Wanner Raar moment met Wanner, die vrijgespeeld wordt door Veerman. De Duitser denkt echter dat hij buitenspel staat, waardoor hij de bal gewoon laat lopen. De gezichtsuitdrukking van Veerman spreekt boekdelen... Doelpunten van NAC in beeld De twee doelpunten van NAC zijn hier te zien: 46'- Tweede helft van start NAC trapt af voor de tweede helft. Kunnen de Bredanaars hun verrassende voorsprong vasthouden in het tweede bedrijf? Wissels bij PSV Dest en Man zijn in de kleedkamer achtergebleven. Bajraktarevic en Sildillia vervangen hen. De spelers keren terug uit de kleedkamer De spelers van beide ploegen verlaten de kleedkamer en keren terug op het veld. De tweede helft gaat bijna van start. Rust: Bizar slot van de eerste helft: NAC op voorsprong Higler blaast voor de rust, als NAC verrassend aan de leiding gaat in Eindhoven. De club uit Breda sloeg vlak voor rust twee keer toe via Kemper en Brym. 46'- Enorme blunder Schouten BREAKING Schouten verliest de bal en gaat enorm in de fout. Brym straft het af, maar hoe... De Canadees faalt in eerste instantie oog-in-oog met Kovar, maar krijgt via de linker- en rechterpaal een herkansing. Die hij wél benut. 46'- Wat gebeurt hier? NAC op voorsprong BREAKING Ongelooflijk: het staat 1-2 voor NAC Breda! 45'- Doelpunt! Kemper maakt gelijk BREAKING Goal! Kemper kopt de vrije trap van Nassoh achter Kovar. 43'- Ook Schouten op de bon Ook Schouten incasseert de gele kaart. De verdediger levert in eerste instantie in en vergrijpt zich vervolgens aan Brym. 41'- Hillen krijgt geel De eerste gele kaart is voor Hillen, die met een zwaaiende arm het gezicht van Man raakt. Laad meer