LIVE Eredivisie | Bizar slot van eerste helft, NAC plots op voorsprong bij PSV

PSVNAC
Foto: © Imago / Realtimes
Luuk van Grinsven
24 januari 2026, 20:49

Eredivisiekoploper PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het PSV van Peter Bosz verloor midweeks van Newcastle United in de Champions League en moet woensdag, in de laatste speelronde van de competitiefase, een ticket voor de tussenronde zien veilig te stellen tegen Bayern München. Tussendoor moet er echter wel worden afgerekend met provinciegenoot NAC, dat onder leiding van trainer Carl Hoefkens trijdt tegen degradatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - NAC Breda.

LIVE Eredivisie: PSV - NAC Breda

1m geleden

21:20

60'- PSV nog niet dicht bij gelijkmaker

Ook na rust blijft PSV het moeilijk hebben met NAC. De thuisploeg slaagde er nog niet in om écht serieuze kansen te creëren voor de gelijkmaker. 

3m geleden

21:19

59'- Perisic gaat invallen

Bosz roept Perisic bij zich om zich klaar te maken voor een invalbeurt. De Kroaat, die rust kreeg van de oefenmeester, moet het tij keren bij de Eindhovenaren. 

4m geleden

21:18

58'- Geel voor Wanner

Wanner gaat hard door op de enkel van Kemper en krijgt daar terecht de gele kaart voor gepresenteerd. 

7m geleden

21:15

55'- Driouech verpest counter

Na geklungel van Brym na een corner van NAC kan PSV counteren. Driouech dribbelt tot de goal en gaat voor eigen succes, terwijl er medespelers vrijstonden. 

8m geleden

21:13

53'- Misverstand Wanner

Raar moment met Wanner, die vrijgespeeld wordt door Veerman. De Duitser denkt echter dat hij buitenspel staat, waardoor hij de bal gewoon laat lopen. De gezichtsuitdrukking van Veerman spreekt boekdelen...

15m geleden

21:07

Doelpunten van NAC in beeld

De twee doelpunten van NAC zijn hier te zien:

16m geleden

21:05

46'- Tweede helft van start

NAC trapt af voor de tweede helft. Kunnen de Bredanaars hun verrassende voorsprong vasthouden in het tweede bedrijf? 

17m geleden

21:05

Wissels bij PSV

Dest en Man zijn in de kleedkamer achtergebleven. Bajraktarevic en Sildillia vervangen hen. 

18m geleden

21:04

De spelers keren terug uit de kleedkamer

De spelers van beide ploegen verlaten de kleedkamer en keren terug op het veld. De tweede helft gaat bijna van start. 

32m geleden

20:49

Rust: Bizar slot van de eerste helft: NAC op voorsprong

Higler blaast voor de rust, als NAC verrassend aan de leiding gaat in Eindhoven. De club uit Breda sloeg vlak voor rust twee keer toe via Kemper en Brym. 

33m geleden

20:48

46'- Enorme blunder Schouten

Schouten verliest de bal en gaat enorm in de fout. Brym straft het af, maar hoe... De Canadees faalt in eerste instantie oog-in-oog met Kovar, maar krijgt via de linker- en rechterpaal een herkansing. Die hij wél benut. 

35m geleden

20:47

46'- Wat gebeurt hier? NAC op voorsprong

Ongelooflijk: het staat 1-2 voor NAC Breda!

36m geleden

20:46

45'- Doelpunt! Kemper maakt gelijk

Goal! Kemper kopt de vrije trap van Nassoh achter Kovar. 

37m geleden

20:44

43'- Ook Schouten op de bon

Ook Schouten incasseert de gele kaart. De verdediger levert in eerste instantie in en vergrijpt zich vervolgens aan Brym. 

40m geleden

20:42

41'- Hillen krijgt geel

De eerste gele kaart is voor Hillen, die met een zwaaiende arm het gezicht van Man raakt. 

PSV - NAC

PSV
20:00
NAC Breda
Vandaag om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

