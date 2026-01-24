LIVE Eredivisie | Bizar slot van eerste helft, NAC plots op voorsprong bij PSV

Eredivisiekoploper PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het PSV van Peter Bosz verloor midweeks van Newcastle United in de Champions League en moet woensdag, in de laatste speelronde van de competitiefase, een ticket voor de tussenronde zien veilig te stellen tegen Bayern München. Tussendoor moet er echter wel worden afgerekend met provinciegenoot NAC, dat onder leiding van trainer Carl Hoefkens trijdt tegen degradatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven, in dit blog houden we je de komende uren live op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - NAC Breda.