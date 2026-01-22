LIVE Europa League | Go Ahead op bezoek bij Europees teleurstellend OGC Nice

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.