LIVE Europa League | Go Ahead op bezoek bij Europees teleurstellend OGC Nice

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles Sorteer op: Laatste Oudste En zo ziet het uitvak eruit Go Ahead-fans vermaakten zich vandaag Nice is niet in vorm Nice beleeft zware maanden. Van de laatste dertien officiële wedstrijden werden er negen verloren. Zaterdag ging Nice nog met 5-1 onderuit bij Toulouse in de Ligue 1. Go Ahead kan de knock-outfase nog halen Go Ahead begon uitstekend met twee overwinningen uit de eerste drie duels, maar daarna volgden drie nederlagen. Met zes punten maakt de ploeg van trainer Melvin Boel nog altijd kans op de knock-outfase. Een goed resultaat vanavond is van groot belang. Go Ahead staat op dit moment 29ste op de ranglijst. Welkom in het liveblog Goedenavond en welkom in het liveverslag van de Europa League-wedstrijd tussen OGC Nice en Go Ahead Eagles! De afrap is vanavond om 21.00 uur in de Allianz Riviera.