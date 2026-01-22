Live voetbal 11

LIVE Europa League | Go Ahead op bezoek bij Europees teleurstellend OGC Nice

NICGAE
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 januari 2026, 19:00

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles

Sorteer op:

9m geleden

19:34

En zo ziet het uitvak eruit

14m geleden

19:29

Go Ahead-fans vermaakten zich vandaag

29m geleden

19:14

Nice is niet in vorm

Nice beleeft zware maanden. Van de laatste dertien officiële wedstrijden werden er negen verloren. Zaterdag ging Nice nog met 5-1 onderuit bij Toulouse in de Ligue 1.

31m geleden

19:12

Go Ahead kan de knock-outfase nog halen

Go Ahead begon uitstekend met twee overwinningen uit de eerste drie duels, maar daarna volgden drie nederlagen. Met zes punten maakt de ploeg van trainer Melvin Boel nog altijd kans op de knock-outfase. Een goed resultaat vanavond is van groot belang. Go Ahead staat op dit moment 29ste op de ranglijst.

41m geleden

19:02

Welkom in het liveblog

Goedenavond en welkom in het liveverslag van de Europa League-wedstrijd tussen OGC Nice en Go Ahead Eagles! De afrap is vanavond om 21.00 uur in de Allianz Riviera. 

➡️ Meer Go Ahead Eagles nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jari De Busser met de KNVB Beker in zijn handen

Verrassend: Feyenoord kijkt naar Jari De Busser

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
Mats Deijl met Feyenoord-logo

Deijl voor ‘enkele tonnen’ naar Feyenoord, Lotomba mag weg

  • Gisteren, 13:39
  • Gisteren, 13:39
Mats Deijl in het stadion van Feyenoord

Feyenoord meldt zich met openingsbod op Mats Deijl

  • Gisteren, 10:27
  • Gisteren, 10:27
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nice - Go Ahead

Nice
21:00
Go Ahead Eagles
1,98
4,00
3,35
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel