Ole Gunnar Solskjaer wordt waarschijnlijk de opvolger van de maandag ontslagen Rubén Amorim als trainer van Manchester United. Solskjaer werd in 2021 nog ontslagen als coach van de Engelse grootmacht.

United maakte het ontslag van Amorim maandag wereldkundig. De Portugese oefenmeester was pas sinds november 2024 werkzaam op Old Trafford, maar de tegenvallende resultaten werden hem uiteindelijk fataal. United staat na 20 duels met 31 punten zesde in de Premier League; koploper Arsenal heeft liefst 17 punten meer.

Al snel na het ontslag van Amorim viel de naam van Solskjaer in het geruchtencircuit. De Noorse oud-spits van United is sinds afgelopen zomer clubloos, nadat hij een halfjaar lang hoofdtrainer van Besiktas was.

Solskjaer was eerder als coach werkzaam bij United. Eerst als interim-trainer, van december 2018 tot en met maart 2019, en daarna als definitieve eindverantwoordelijke, van maart 2019 tot en met november 2021. Hij werd uiteindelijk ontslagen door de topclub, maar lijkt nu dus terug te keren op het oude nest.

Solskjaer moet in eerste instantie opnieuw interim-trainer worden, net zoals in december 2019 het geval was toen hij José Mourinho opvolgde. De 52-jarige Noor heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano ‘positieve gesprekken’ achter de rug met de clubleiding van United. “Ole wil de baan en hij is een serieuze kandidaat. De gesprekken zijn goed op weg”, schrijft de Italiaanse journalist op X.

Volgens Romano is de duur van het dienstverband geen issue voor Solskjaer. “Hij is gereed om ‘ja’ te zeggen”, klinkt het.

Oud-voetballer Darren Fletcher neemt voorlopig de honneurs waar bij United.