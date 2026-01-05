Amorim ontslagen: acht mogelijke opvolgers bij Manchester United

Ruben Amorim werd maandag op straat gezet door Manchester United. Daardoor moet de nummer zes van de Premier League alweer op zoek naar een nieuwe trainer. FCUpdate zet acht potentiële opvolgers van de Portugees op een rij.

Oliver Glasner

Oliver Glasner werd begin 2024 aangesteld als trainer van Crystal Palace, waar hij het uitstekend doet. Afgelopen seizoen zorgde hij met de Londenaren voor een stunt door de FA Cup te winnen ten koste van Manchester City, waarna in de wedstrijd om het Community Shield na strafschoppen werd gewonnen van landskampioen Liverpool. Momenteel staat de Conference League-deelnemer op de veertiende plek in de Premier League.

Door verschillende Britse media wordt Glasner gezien als topfavoriet om Amorim op te volgen op Old Trafford. De Oostenrijker hanteert normaal gesproken net als de Portugees een 3-4-3-formatie, waardoor zijn komst op tactisch gebied geen al te grote overgang is. Overigens klinkt momenteel het verhaal dat de clubleiding van Manchester United juist wilde dat Amorim zou overstappen naar een systeem met vier verdedigers, maar dat de oefenmeester dit weigerde. Het is niet duidelijk of Glasner hier wel voor open zou staan.

Darren Fletcher

Darren Fletcher werd direct na het ontslag van Amorim aangesteld als interim-trainer van Manchester United. De verwachting is dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen mag blijven zitten, zo stelt The Athletic. Weet de Schot in het restant van het seizoen indruk te maken bij The Red Devils, valt het niet uit te sluiten dat hij ook na het huidige seizoen voor de groep zal staan. Fletcher heeft tot op heden echter nog nooit op eigen benen gestaan.

© Imago

Gareth Southgate

Gareth Southgate zit sinds de zomer van 2024 zonder werk, nadat hij na de verloren EK-finale vertrok als bondscoach van Engeland. De 55-jarige trainer leidde zijn land daarnaast ook naar de finale van het EK in 2021, terwijl op het WK van 2018 de halve finale werd bereikt. Southgate heeft naar verluidt ook een goede relatie met verschillende belangrijke mensen binnen de club. Of de supporters ook open staan voor de komst van de voormalig bondscoach, wordt echter betwijfeld.

Kieran McKenna

Kieran McKenna is een van de namen die in 2024, toen de toekomst van Erik ten Hag werd betwist, ook al werd genoemd bij Manchester United. De Noord-Ier staat sinds december 2021 voor de groep bij Ipswich Town, waarmee hij twee seizoenen geleden naar de Premier League promoveerde. Afgelopen seizoen kon hij echter niet voorkomen dat The Tractor Boys weer terugkeerden naar de Championship.

Enzo Maresca

Enzo Maresca werd enkele dagen voor het ontslag van Amorim ontslagen door Chelsea. De Italiaan wist met zijn ploeg in anderhalf seizoen de Conference League en de Wereldbeker voor clubs te winnen. Binnen Manchester United waardeert men de prestaties van Maresca bij de Londenaren. Echter zal moeten blijken of hij al zo snel na zijn vertrek van Stamford Bridge in wil stappen bij een nieuwe club.

Michael Carrick

Een clubicoon die tot de mogelijkheden behoort voor Manchester United, is Michael Carrick. Gedurende zijn loopbaan speelde de voormalig middenvelder liefst 464 wedstrijden voor The Red Devils, waarmee hij vijf keer kampioen werd en de Champions League won. Na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in 2021 stond Carrick als interim-trainer al drie wedstrijden aan het roer bij Manchester United. Daarin wist hij te winnen van Arsenal en Villarreal, terwijl het uitduel met Chelsea in een gelijkspel eindigde. Carrick zit momenteel zonder club, nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Middlesbrough na een dienstverband van drie seizoenen.

© Imago

Zinedine Zidane

Zinedine Zidane is een onwaarschijnlijke, maar prikkelende optie voor Manchester United. De Fransman was in het verleden over meerdere periodes heel succesvol bij Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League won. De voormalig topvoetballer heeft in het verleden aangegeven dat hij zichzelf niet zo snel in de Premier League ziet werken, omdat hij Engels wel begrijpt, maar niet heel goed beheerst. In 2023 maakte Emmanuel Petit echter bekend dat Zidane inmiddels wel Engels aan het leren is, zo haalt de Mirror aan. Overigens lijkt Zidane zelf meer interesse te hebben in het opvolgen van Didier Deschamps bij de Franse nationale ploeg. De huidige bondscoach zwaait na het WK van komende zomer af.

Julian Nagelsmann

Ook Julian Nagelsmann stopt na het WK mogelijk als bondscoach. Bronnen melden namelijk aan The Independent dat de Duitse keuzeheer na de eindronde in Canada, Mexico en de Verenigde Staten graag terug wil keren naar het clubvoetbal. Christopher Vivell, recruitmenthoofd van Manchester United, kent Nagelsmann goed van hun gezamenlijke periode bij RB Leipzig, wat een stap naar Old Trafford enigszins realistisch maakt.