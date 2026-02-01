De positie van Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda staat onder druk. Het transfervrije vertrek van zijn zoon zorgt intern voor veel onrust en doet twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van de adviseur. Dat weet Joost Blaauwhof te melden namens Voetbal International.

Sydney van Hooijdonk, die op 29 januari de overstap maakte naar het Portugese Estrela Amadora, kon transfervrij vertrekken, ondanks een contract dat eigenlijk nog tot de zomer liep. De spits was met vijf doelpunten de clubtopscorer en zijn plotselinge vertrek maakt het nog opvallender. “Zijn verhaal bij NAC was helemaal nog niet uitgespeeld”, liet trainer Carl Hoefkens al optekenen tegenover VI. De invloed van vader Pierre was cruciaal in deze transfer. “Met de macht van Van Hooijdonk is de balans zoekgeraakt binnen de muren van de kleedkamer”, zo weet VI.

Geloofwaardigheid Pierre van Hooijdonk onder druk

Artikel gaat verder onder video

De manier waarop Van Hooijdonk junior kon vertrekken, heeft de discussie over de rol van Pierre van Hooijdonk intern aangewakkerd. Hoewel hij op papier adviseur is, functioneert hij in de praktijk nog altijd als commissaris. “Zeker na het plotse transfervrije vertrek van Sydney, dat intern zeker niet overal goed viel. Dat heeft de geloofwaardigheid in zijn huidige rol een krasje gegeven”, stelt Blaauwhof. Pierre trad in augustus 2024 formeel terug uit de Raad van Commissarissen om belangenverstrengeling met zijn werk voor de NOS te voorkomen, maar zijn informele invloed is nog altijd groot.

Onvrede over inconsistent transferbeleid

De gang van zaken rond Sydney van Hooijdonk staat in schril contrast met de behandeling van andere spelers. Middenvelder Clint Leemans was bijvoorbeeld mondeling akkoord met een Poolse topclub voor een lucratief avontuur, maar NAC wilde hem niet transfervrij laten gaan en eiste een transfersom. De Poolse club kon of wilde deze echter niet ophoesten.

Leemans reageert: 'Of het oneerlijk is? Misschien wel'

Leemans reageerde vrijdag bij ESPN op de situatie. “Of het oneerlijk is? Misschien wel, maar ik heb daar weinig invloed op”, zo liet Leemans weten. Ondanks de gemiste kans op een buitenlands avontuur, toonde de middenvelder zich loyaal aan de club. “Ik ben een goede jongen voor de groep en ik ga er ook niet moeilijk over doen. Ik heb 2,5 jaar geleden met mijn volle verstand getekend voor drie seizoenen. Ik heb hier een goed contract, dus ik vind het goed zo. Ik ben nog altijd hartstikke blij hier bij NAC en we moeten zorgen dat we erin blijven”, voegde hij eraan toe.

Toekomst Pierre van Hooijdonk en spitsenpositie

Hoewel er binnen NAC nog altijd waardering is voor de inzet van Pierre van Hooijdonk na de overname, wordt er nu nagedacht over een opvolger voor zijn rol. “Mocht Van Hooijdonk vertrekken, dan moet dat wel liever via de voordeur, is de algemene mening binnen veel lagen in de club.” Sportief gezien staat NAC voor de uitdaging om het vertrek van clubtopscorer Sydney op te vangen. De club is niet optimistisch over het aantrekken van een nieuwe spits voor het sluiten van de winterse transfermarkt, waardoor trainer Carl Hoefkens voorlopig zal moeten vertrouwen op interne oplossingen, zoals Charles-Andreas Brym.