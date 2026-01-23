Live voetbal

Rául Moro kon zich moeilijk aanpassen bij Ajax: 'Ook vanwege de taal'

Ajax-speler Raul Moro
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 07:49

Raúl Moro heeft bij zijn presentatie als speler van Osasuna teruggeblikt op de lastige periode die hij bij Ajax heeft doorgemaakt. De Spanjaard concludeert dat hij het moeilijk vond om zich aan te passen in Amsterdam.

"Het was moeilijk om me aan te passen, ook vanwege de taal. Ik heb me niet goed aangepast", legt Moro uit. "Spaans voetbal is het voetbal dat ik het liefst speel. De afgelopen maanden had ik niet veel vertrouwen, maar nu ben ik op de juiste plek terechtgekomen. Het belangrijkste is dat ik hier ben. We zijn enkele weken in gesprek geweest en nu is het eindelijk rond."

Moro vervolgt: "Ik heb altijd gezegd dat ik naar plekken ga waar ik wil zijn en waarvan wij denken dat het de beste optie is om te blijven groeien. Osasuna is een club die goed bij mij past."

Ook sportief directeur Braulio Vázquez is zeer tevreden met de komst van de 23-jarige aanvaller, die volgens hem niet eenvoudig vast te leggen was voor een club als Osasuna. "In de zomer was het onmogelijk geweest en komende zomer waarschijnlijk ook. De markt en de omstandigheden moesten precies goed vallen om dit voor elkaar te krijgen."

Ajax-directeur Marijn Beuker heeft nog een afscheidsboodschap voor de Spaanse buitenspeler. "Raúl is een zeer talentvolle en technisch goed onderlegde speler die in Spanje heeft laten zien waar hij toe in staat is. Helaas kon hij niet helemaal 'landen' in Nederland, waardoor hij terug naar Spanje wilde. We hopen dat hij zijn kwaliteiten in La Liga weer kan tentoonstellen. We danken Raúl voor zijn toewijding en wensen hem succes bij Osasuna."

Raúl Moro

Raúl Moro
Osasuna
Team: Osasuna
Leeftijd: 23 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

