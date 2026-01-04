Live voetbal 3

‘Real Madrid wil Rodri komende zomer naar Spanje halen’

‘Real Madrid wil Rodri komende zomer naar Spanje halen’
4 januari 2026, 09:55   Bijgewerkt: 3 januari 2026, 15:42

Real Madrid hoopt komende zomer aan de haal te gaan met Rodri, zo meldt MARCA. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2027 bij Manchester City en de Spaanse grootmacht hoopt hem daardoor voor een zacht prijsje op te kunnen pikken.

Rodri geldt al jaren als een van de beste controlerende middenvelders ter wereld. Niet voor niets wist de Spanjaard in 2024 beslag te leggen op de Ballon d’Or, nadat hij met zijn land Europees kampioen was geworden. De middenvelder bleek de afgelopen jaren onmisbaar voor Manchester City, dat bij zijn absentie vorig seizoen volledig instortte.

Nu moeten de Citizens op korte termijn vrezen voor een toekomst zonder Rodri. De Spanjaard heeft namelijk nog een contract tot medio 2027 en Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op de komst van de controleur. De Koninklijke hoopt hem komende zomer voor een zacht prijsje over te nemen.

Weet Real Madrid Rodri te overtuigen terug te keren naar Spanje voor hij zijn handtekening heeft gezet, zal Manchester City moeten overwegen om hem komende zomer te verkopen. Doet de club dat niet, loopt het het risico dat Rodri in de zomer van 2027 transfervrij vertrekt. Eerder werden spelers als Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé en Trent Alexander-Arnold op een vergelijkbare manier binnengehaald.

Rodri

Rodri
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 29 jaar (22 jun. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
7
0
2024/2025
Man City
3
0
2023/2024
Man City
34
8
2022/2023
Man City
36
2

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
20
26
48
2
Aston Villa
20
9
42
3
Man City
19
26
41
4
Liverpool
19
4
33
5
Chelsea
19
11
30

Complete Stand

