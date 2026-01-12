Live voetbal

Spaan: ‘Mokio moet het spel van Regeer bestuderen’

Jorthy Mokio en Youri Regeer van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
12 januari 2026, 13:24

Youri Regeer is de ideale controleur van Ajax, zo stelt Henk Spaan in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. Nadat de middenvelder werd vervangen door Jorthy Mokio, was de balans volledig zoek. De jonge Belg moet volgens Spaan dan ook kijken naar het spel van zijn concurrent.

Ajax leek zondag een eenvoudige overwinning te gaan boeken bij Telstar. Na 72 minuten stonden de Amsterdammers met 0-3 voor tegen een tiental van de promovendus, maar in de slotfase werd het toch nog spannend: 2-3. Volgens Spaan komt dit vooral door het uitvallen van Regeer, die een blessure opliep bij de overtreding waar Cedric Hatenboer rood voor kreeg.

Spaan zag dat de eerste analyses na de wedstrijd nauwelijks wezen op de blessure van Regeer. “Toen hij kort na de doodschop een bal weggaf op de rand van de 16, noteerde ik ‘wissel?’.” De columnist zag dat er pas werd ingegrepen vanaf de bank toen de middenvelder erbij ging zitten. Hij werd vervangen door Kian Fitz-Jim, die niet al te veel indruk maakte. “Regeer werd gewisseld en weg was de balans.”

Een kwartier voor tijd kwam ook Mokio als invaller op het middenveld erbij. De jonge Belg maakte een ‘rampzalige’ indruk op Spaan. “Mokio moet het spel van Regeer eens bestuderen. Talent is belangrijk, maar spelinzicht kan helpen.” De schrijver denkt dan ook dat Ajax met Regeer de ideale nummer 6 al in huis heeft. “Volgens de verslaggever moest Jordi Cruijff redding gaan brengen. Lachsalvo’s hiero.”

