Telstar staat op het punt om zich te versterken met Cedric Hatenboer, zo meldt twitteraar @WFCGRONINGEN. De twintigjarige middenvelder zou op huurbasis over moeten komen van RSC Anderlecht, waar hij in de eerste helft van het seizoen niet aan spelen toekwam in het eerste elftal.

Hatenboer maakte vorig seizoen als speler van Excelsior grote indruk in de Keuken Kampioen Divisie. Het leverde de geboren Rotterdammer interesse van zowel Feyenoord als PSV op. Beide Nederlandse topclubs werden echter afgetroefd door Anderlecht, dat hem in de winterstop voor ruim twee miljoen euro inlijfde maar het seizoen nog wel op huurbasis liet afmaken op Woudestein.

Afgelopen zomer verhuisde Hatenboer alsnog naar Brussel, maar bij Anderlecht wacht hij nog altijd op zijn officiële debuut in het eerste elftal. Wel kwam Hatenboer voor de winterstop vijf keer in actie voor de RSCA Futures, het beloftenelftal dat actief is in de Challenger Pro League. Telstar zou nu echter op het punt staan om de middenvelder op huurbasis terug naar Nederland te halen. De berichtgeving van bovengenoemd X-account is inmiddels bevestigd door De Telegraaf.

Telstar bereidt zich momenteel in het Spaanse Marbella voor op de tweede helft van het seizoen. De nummer vijftien van de Eredivisie heeft twee proefspelers meegenomen: Denzel Owusu (22), het jongere broertje van Tyrone Owusu, én Adam Maher (32). De vijfvoudig Oranje-international traint al sinds afgelopen zomer mee bij de ploeg van Anthony Correia.