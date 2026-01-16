Jari de Busser (26) staat goed aangeschreven bij de beleidsbepalers van FC Lorient, zo meldt Sacha Tavolieri. De journalist maakt melding van interesse van de nummer twaalf van de Ligue 1, die de bekerheld van Go Ahead Eagles komende zomer mogelijk wil overnemen.

De Busser is uitgegroeid tot een van de betere doelmannen van de Eredivisie en speelde zich bovendien nadrukkelijk in de kijker in het Eurojackpot KNVB Bekertoernooi. De Belg heeft al meerdere keren bewezen dat hij kan uitblinken in strafschoppenseries. Zo was De Busser belangrijk in de bekerfinale tegen AZ van vorig seizoen, terwijl hij Go Ahead dit seizoen twee keer naar de volgende ronde hielp: eerst tegen Roda JC en afgelopen woensdag tegen Heracles Almelo.

Volgens Tavolieri wordt De Busser dan ook nadrukkelijk gevolgd door FC Lorient. De Ligue 1-club denkt dat de doelman een goede versterking kan zijn voor komende zomer. Bovendien zou de Belg zelf ook openstaan voor een vervolgstap in zijn carrière.

Niet alleen Lorient volgt de verrichtingen van de 26-jarige sluitpost, want ook vanuit België is er interesse. Anderlecht zou De Busser op het oog hebben en bekijkt eveneens de mogelijkheid om de Go Ahead-keeper komende zomer over te nemen. Volgens Tavolieri heeft De Busser een voorkeur voor een terugkeer naar de Pro League, waar hij eerder speelde voor Lommel SK. In Deventer ligt de doelman nog vast tot medio 2027.