Go Ahead Eagles wil zich deze winterstop versterken met . De rechtsback moet overkomen van Djurgardens IF en wordt gezien als de vervanger van , die in de zomer zo goed als zeker vertrekt naar het buitenland, zo weet Tijmen van Wissing.

Eerder werd bekend Go Ahead zijn zinnen heeft gezet op de komst van Bergvall, de broer van Lucas Bergvall van Tottenham Hotspur. “De clubs zijn eruit, maar een andere (buitenlandse) club – ik weet niet welke – wil hem ook inlijven”, weet Van Wissing te melden in Tekengeld.

De journalist van RTV Oost weet welk plan de Deventenaren voor ogen hebben met de rechtsback: “Hij wordt de rechtsback achter Mats Deijl. Dan kan hij een paar maanden rijpen om volgend jaar de nieuwe rechtsback te worden”, begint Van Wissing, die ervan overtuigd is dat aanvoerder Deijl na dit seizoen vertrekt: “Die pakt gewoon zijn backpack en gaat een buitenlands avontuur aan.”

Hij vervolgt: “Daar hebben ze al over gesproken en dat was deze zomer al mogelijk. Deijl heeft die wens na dit prachtige Europese jaar en Go Ahead werkt er wel aan mee. Dit is het traject dat de Eagles vaker inzetten: Scandinaviërs halverwege het seizoen halen zodat ze een paar maanden kunnen rijpen om vanaf dag één in het nieuwe seizoen er te staan.”

Deijl is uitgegroeid tot een boegbeeld van de Deventerse club. Go Ahead pikte de verdediger na de promotie in 2021 op bij FC Den Bosch, waarna hij zijn plek veroverde in het elftal. Hij groeide uit tot aanvoerder en vervulde belangrijke rollen bij de grootste successen van de club: zo benutte hij een strafschop in de gewonnen bekerfinale tegen AZ en scoorde hij de winnende goal tijdens de sensationele Europa League-overwinning op Premier League-gigant Aston Villa.