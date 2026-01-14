John van den Brom was zijn emoties dinsdagavond niet de baas tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente (1-2). Aanleiding hiervoor was de afgekeurde goal van Daan Rots, waarna de oefenmeester van de Tukkers scheidsrechter Serdar Gözübüyük en vierde man Alex Bos verrot schold.

FC Utrecht en FC Twente namen het dinsdagavond tegen elkaar op in een mooie bekerkraker in de achtste finale. Nadat de thuisploeg ging rusten met een 1-0-voorsprong (doelpunt Dani de Wit), dacht Twente tien minuten na rust langszij te komen via Rots. Door die gelijkmaker ging echter een streep, omdat Gözübüyük een overtreding van Ramiz Zerrouki constateerde.

Wat er gebeurde: nadat Zerrouki de bal afleverde bij Rots, gleed hij met de noppen door op Nick Viergever, die geblesseerd bleef liggen. Net als Gözübüyük, zag de videoscheidsrechter geen reden om het doelpunt alsnog goed te keuren. Van den Brom was het daar, op zijn zachts gezegd, niet mee eens.

“Echt een schande jongen, echt!”, begon de oefenmeester van de Tukkers gefrustreerd. De 59-jarige trainer doet er nog een flink schepje bovenop: “Wat een stelletje slappe lullen zijn jullie, man!”, klinkt het uit de mond van Van den Brom. De frustratie leek zich vooral te richten naar Gözübüyük en vierde man Bos. Voor Van den Brom is het te hopen, dat zijn scheldpartij geen staartje krijgt.

Zo’n tien minuten later kwam FC Twente alsnog aan de gelijkmaker, toen Ricky van Wolfswinkel de bal met zijn verkeerde been achter Vasilis Barkas schoof. De bezoekers denderde door en kwamen in de slotfase zelfs op voorsprong: na uitstekend werk van Bart van Rooij schoot Mats Rots Twente naar een dik verdiende overwinning én plaatsing voor de kwartfinale.