Live voetbal 10

Van der Eijk en Ruperti slaan modderfiguur bij Heracles-Twente: 'Schandalig, altijd hetzelfde gezeik!'

Zerrouki Vander Eijk
Foto: © ESPN
3 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 januari 2026, 16:32

Ramiz Zerrouki is zondagmiddag met een directe rode kaart van het veld gestuurd in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Twente. De Algerijnse middenvelder uitte vervolgens zijn grote woede op scheidsrechter Sander van der Eijk, die even eerder samen met VAR Clay Ruperti ook al de fout in leek te gaan met het geven van een zeer omstreden penalty.

Zerrouki zette na een klein uur spelen, bij een 0-2 voorsprong, een dribbel in vanaf de eigen helft. De Feyenoord-huurling omspeelde tegenstander Ajdin Hrustic, die vervolgens opzichtig vasthield. Zerrouki rukte zich los en gaf de arm van zijn opponent daarbij een zwieper mee. Van der Eijk floot en toonde Hrustic geel, waarna Zerrouki tot zijn eigen ontzetting direct rood kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Van der Eijk was vervolgens de gebeten hond bij de Twente-spelers, niet in het minst bij Zerrouki zelf. De middenvelder vroeg vol ongeloof om opheldering bij Van der Eijk, die echter bij zijn beslissing bleef. Ook VAR Clay Ruperti besloot niet in te grijpen, waardoor Twente met tien man verder moest. Bij het verlaten van het veld riep Zerrouki vervolgens luid en duidelijk: "Dit is idioot! Dit kan toch nooit? Hij houdt me vast en ik doe alleen zo? Schandalig, altijd hetzelfde gezeik!"

Nog geen tien minuten voor het voorval met Zerrouki oogstten Van der Eijk en Ruperti ook al onbegrip. De arbitrage besloot de bal op de penaltystip te leggen nadat een schot van Ricky van Wolfswinkel van dichtbij tegen de arm van Heracles-aanvoerder Damon Mirani was gekomen. Van Wolfswinkel zette zich achter de bal en maakte geen fout, waardoor Twente op 0-2 kwam.

Het optreden van Van der Eijk zorgt onder meer voor een felle reactie van Rik Elfrink. "Wat een brevet van onvermogen voor de arbitrage", schrijft de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad op X. Elfrink stipt aan dat dit niet de eerste keer is dat Ruperti de mist in gaat en noemt de rode kaart van Zerrouki 'lachwekkend', terwijl de strafschop als een 'hoe-dan-penalty' wordt betiteld.

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Go Ahead verhuurt Blomme aan Eindhoven

  • Gisteren, 13:05
  • Gisteren, 13:05
Wim Kieft

Kieft verbaasd door mogelijke bondscoach-clausule Ten Hag bij Twente: 'Zeer opmerkelijk'

  • vr 16 januari, 20:06
  • 16 jan. 20:06
Ron Jans FC Utrecht

Ron Jans is enorm aangeslagen na nederlaag: 'Hij had het heel zwaar'

  • do 15 januari, 11:17
  • 15 jan. 11:17
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
487 Reacties
609 Dagen lid
637 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als ik het zo lees dan is het correct wat de scheidsrechter deed.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.915 Reacties
1.016 Dagen lid
18.733 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was gewoon geen handige actie. Scheidsrechter had al gefloten voor het vasthouden, en vervolgens deelt hij nog even uit. Kan me de rode kaart wel voorstellen.

R
26 Reacties
719 Dagen lid
257 Likes
R
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit vind ik heel suggestief van dit medium. Ga er maar eens aan staan als arbitrage in deze giftige sfeer. Niemand van Twente gaat zeggen dat het geen pingel was, niemand van Heracles gaat zeggen dat rood zwaar gestraft is. Als de 3 wijzen uit het oosten komen, wil nummer 3 zich dan melden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
487 Reacties
609 Dagen lid
637 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als ik het zo lees dan is het correct wat de scheidsrechter deed.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.915 Reacties
1.016 Dagen lid
18.733 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Was gewoon geen handige actie. Scheidsrechter had al gefloten voor het vasthouden, en vervolgens deelt hij nog even uit. Kan me de rode kaart wel voorstellen.

R
26 Reacties
719 Dagen lid
257 Likes
R
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit vind ik heel suggestief van dit medium. Ga er maar eens aan staan als arbitrage in deze giftige sfeer. Niemand van Twente gaat zeggen dat het geen pingel was, niemand van Heracles gaat zeggen dat rood zwaar gestraft is. Als de 3 wijzen uit het oosten komen, wil nummer 3 zich dan melden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Twente

Heracles Almelo
0 - 2
FC Twente
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 27 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
16
1
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
19
5
31
6
AZ
18
2
28
7
Twente
18
5
26
8
Sparta
18
-11
26
9
Heerenveen
19
1
24

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel