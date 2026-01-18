is zondagmiddag met een directe rode kaart van het veld gestuurd in de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Twente. De Algerijnse middenvelder uitte vervolgens zijn grote woede op scheidsrechter Sander van der Eijk, die even eerder samen met VAR Clay Ruperti ook al de fout in leek te gaan met het geven van een zeer omstreden penalty.

Zerrouki zette na een klein uur spelen, bij een 0-2 voorsprong, een dribbel in vanaf de eigen helft. De Feyenoord-huurling omspeelde tegenstander Ajdin Hrustic, die vervolgens opzichtig vasthield. Zerrouki rukte zich los en gaf de arm van zijn opponent daarbij een zwieper mee. Van der Eijk floot en toonde Hrustic geel, waarna Zerrouki tot zijn eigen ontzetting direct rood kreeg.

Van der Eijk was vervolgens de gebeten hond bij de Twente-spelers, niet in het minst bij Zerrouki zelf. De middenvelder vroeg vol ongeloof om opheldering bij Van der Eijk, die echter bij zijn beslissing bleef. Ook VAR Clay Ruperti besloot niet in te grijpen, waardoor Twente met tien man verder moest. Bij het verlaten van het veld riep Zerrouki vervolgens luid en duidelijk: "Dit is idioot! Dit kan toch nooit? Hij houdt me vast en ik doe alleen zo? Schandalig, altijd hetzelfde gezeik!"

Nog geen tien minuten voor het voorval met Zerrouki oogstten Van der Eijk en Ruperti ook al onbegrip. De arbitrage besloot de bal op de penaltystip te leggen nadat een schot van Ricky van Wolfswinkel van dichtbij tegen de arm van Heracles-aanvoerder Damon Mirani was gekomen. Van Wolfswinkel zette zich achter de bal en maakte geen fout, waardoor Twente op 0-2 kwam.

Het optreden van Van der Eijk zorgt onder meer voor een felle reactie van Rik Elfrink. "Wat een brevet van onvermogen voor de arbitrage", schrijft de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad op X. Elfrink stipt aan dat dit niet de eerste keer is dat Ruperti de mist in gaat en noemt de rode kaart van Zerrouki 'lachwekkend', terwijl de strafschop als een 'hoe-dan-penalty' wordt betiteld.