Michel van Egmond keek zondagmiddag met medelijden naar het interview van tegenover ESPN. Tegenover de betaalzender reageerde de middenvelder van Feyenoord op de aanvoerdersband, die hem in de winterstop is ontnomen. Volgens de schrijver maakte Steijn een zeer teleurgestelde indruk, zo zegt hij bij KieftJansenEgmondGijp.

Steijn begon het nieuwe seizoen verrassend als eerste aanvoerder van Feyenoord, maar moest afgelopen winterstop de band weer inleveren bij trainer Robin van Persie. De goaltjesdief geeft toe dat hij dat besluit jammer vindt en dat hij zich gaat focussen op zijn eigen spel.

“Het is geen probleem voor me, ik heb de band met trots gedragen. Maar ik vind het jammer dat ik geen aanvoerder meer ben. Maar ik ben nog altijd trots om voor Feyenoord te spelen. Het maakt me niet uit wie de band draagt, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik blijf gewoon mijn ding doen, met of zonder band. Dat maakt niet uit”, zei Steijn.

'Steijn is zó in de problemen gebracht'

“Die jongen is zó in de problemen gebracht”, steekt Van Egmond van wal. “Maar Robin van Persie heeft zichzelf eigenlijk in de problemen gebracht met dat geneuzel om die aanvoerdersband. Nu begint alles weer opnieuw…”, verzucht de biograaf van onder meer René van der Gijp en Wim Kieft. Van Egmond vond het een pijnlijk interview: “Ik had wel een beetje medelijden met Steijn. Hij kon ook niet écht antwoord geven op die vraag. Hij is natuurlijk toch een beetje boos.”

René van der Gijp voelde deze bui al vanaf de start van het seizoen aankomen. “Wij zeiden al: als je een speler van FC Twente haalt, komt zo’n speler binnen op nul. Die moet je dan geen aanvoerder maken, die is de eerste drie maanden met zichzelf bezig om iets te winnen in de kleedkamer. Al kan dat ook op de trainingen”, aldus de oud-voetballer.