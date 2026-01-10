Live voetbal 12

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Steijn vervangt Valente, ook Read en Bos terug

Robin van Persie
10 januari 2026, 13:09

Feyenoord gaat in de eerste wedstrijd na de winterstop op bezoek bij sc Heerenveen. De Rotterdammers zullen het moeten stellen zonder uitblinker Luciano Valente, die geschorst is. Naar verwachting voert Robin van Persie in totaal drie wijzigingen door in zijn ploeg.

Op doel kiest Van Persie voor zijn nieuwe aanvoerder Timon Wellenreuther. De Duitser ziet de achterhoede waarschijnlijk op twee plaatsen veranderen. Waar Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe zeker zijn van hun basisplaatsen, zullen Jordan Lotomba en Jan Plug waarschijnlijk weer op de bank plaatsnemen. Aan de rechterkant van de verdediging keert Givairo Read terug van een blessure, terwijl dat ook geldt voor Jordan Bos aan de linkerkant. Zijn concurrent Gijs Smal is een twijfelgeval.

Van Persie heeft op het middenveld nauwelijks wat te kiezen. Valente kreeg in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) namelijk twee gele kaarten, waardoor hij geschorst is voor het duel in Friesland. Sem Steijn keerde gedurende de winterstop terug van zijn hamstringblessure, dus de verwachting is dat hij direct in de basis zal beginnen. Omdat Oussama Targhalline nog actief is op de Afrika Cup en Jakub Moder pas na het weekend weer aansluit, zal het middenveld naar verwachting verder bestaan uit Quinten Timber en In-beom Hwang.

In de voorhoede moet Feyenoord het nog altijd stellen zonder Anis Hadj Moussa, die met Algerije op de Afrika Cup is. Daardoor lijkt Gonçalo Borges opnieuw een basisplaats te krijgen. Verder kiest Van Persie waarschijnlijk voor Leo Sauer en Ayase Ueda. Heerenveen en Feyenoord trappen zondag om 12.15 uur af in het Abe Lenstra Stadion.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Timber, Steijn; Borges, Ueda, Sauer.

Wat verwacht jij van sc Heerenveen - Feyenoord?

142 stemmen

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
12:15
Feyenoord
3,20
3,90
2,14
Wordt gespeeld op 11 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

