De voetbalplaatjes van de Eredivisie keren dit jaar weer terug. De spaaractie, genaamd Voetbalplaatjes Scoren, gaat op woensdag 14 januari van start bij alle PLUS-supermarkten. Het is voor het eerst sinds 2021 dat de plaatjes te sparen zijn.

Vanaf woensdag 14 januari gaat de spaaractie Voetbalplaatjes Scoren van start bij PLUS. Tien weken lang, tot en met dinsdag 24 maart, ontvangen klanten van de supermarktketen bij iedere tien euro aan boodschappen een pakje met daarin vier voetbalplaatjes. In totaal zijn er 288 stickers beschikbaar: zestien voor iedere club in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

De spaaractie van PLUS wordt via onder meer televisie, radio, online reclame en op de reclameborden in stadions gepromoot. Guus Til, Sem Steijn, Davy Klaassen, Ricky van Wolfswinkel en Tjaronn Chery verschijnen in de tv-reclame. Hierin beantwoordt het vijftal vragen op een kinderpersconferentie.

De aankondiging van de voetbalplaatjesactie bij PLUS betekent dat de populaire spaaractie na een afwezigheid van vijf jaar weer terugkeert in de Nederlandse supermarkten. In 2021 was het toenmalig partner van de Eredivisie Albert Heijn dat de spaaractie faciliteerde.