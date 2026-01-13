Live voetbal 3

Voetbalplaatjes na vijf jaar afwezigheid terug in de supermarkt

Guus Til, Sem Steijn en Davy Klaassen
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
13 januari 2026, 18:03

De voetbalplaatjes van de Eredivisie keren dit jaar weer terug. De spaaractie, genaamd Voetbalplaatjes Scoren, gaat op woensdag 14 januari van start bij alle PLUS-supermarkten. Het is voor het eerst sinds 2021 dat de plaatjes te sparen zijn.

Vanaf woensdag 14 januari gaat de spaaractie Voetbalplaatjes Scoren van start bij PLUS. Tien weken lang, tot en met dinsdag 24 maart, ontvangen klanten van de supermarktketen bij iedere tien euro aan boodschappen een pakje met daarin vier voetbalplaatjes. In totaal zijn er 288 stickers beschikbaar: zestien voor iedere club in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

De spaaractie van PLUS wordt via onder meer televisie, radio, online reclame en op de reclameborden in stadions gepromoot. Guus Til, Sem Steijn, Davy Klaassen, Ricky van Wolfswinkel en Tjaronn Chery verschijnen in de tv-reclame. Hierin beantwoordt het vijftal vragen op een kinderpersconferentie.

De aankondiging van de voetbalplaatjesactie bij PLUS betekent dat de populaire spaaractie na een afwezigheid van vijf jaar weer terugkeert in de Nederlandse supermarkten. In 2021 was het toenmalig partner van de Eredivisie Albert Heijn dat de spaaractie faciliteerde.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten fakkelt Regeer keihard af: ‘Aan de bal is hij héél slecht’

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ajax op voorsprong tegen Telstar

Manschot mist rode kaart bij Telstar – Ajax: ‘Achterlijk! Dit heeft niks met voetbal te maken!’

  • Gisteren, 21:10
  • Gisteren, 21:10
Jorthy Mokio en Youri Regeer van Ajax

Spaan: ‘Mokio moet het spel van Regeer bestuderen’

  • Gisteren, 13:24
  • Gisteren, 13:24
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel