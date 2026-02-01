Ajax brengt bod van maximaal 14 miljoen euro uit op Wilfred Ndidi

Kodai Sano is niet de enige controlerende middenvelder die op het verlanglijstje van Ajax staat. Volgens de Engelse journalist Ben Jacobs heeft de Amsterdamse club tevergeefs een poging gedaan om los te weken bij Besiktas.

Ajax is in het slot van de winterse periode naarstig op zoek naar een nieuwe middenvelder. De Telegraaf meldde zondagochtend dat de Amsterdammers een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan hebben neergelegd bij NEC voor Sano.

Ajax lijkt echter meer ijzers in het vuur te hebben. Volgens Jacobs heeft de club een bod uitgebracht bij Besiktas op Ndidi. Ajax wilde de Nigeriaanse middenvelder naar verluidt eerst voor een halfjaar huren en had daarvoor twee miljoen euro over. Daarnaast wilde Ajax een koopoptie voor twaalf miljoen euro bedingen.

Besiktas ziet vooralsnog echter geen heil in de aanbieding van Ajax en heeft deze voor nu naast zich neergelegd, zo klinkt het. Ndidi speelt sinds afgelopen zomer voor de Turkse grootmacht, die destijds zo’n acht miljoen euro betaalde om hem over te nemen van Leicester City. Voor laatstgenoemde club speelde hij acht jaar, daarvoor diende hij Nath Boys in eigen land en Racing Genk

Ndidi, 75-voudig international van Nigeria, is een sterkhouder bij Besiktas. De controleur is in principe verzekerd van een basisplaats en staat dit seizoen in alle competities op zeventien wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist.

Zijn contract bij Besiktas loopt nog door tot medio 2028; zijn estimated transfer value (ETV), oftewel zijn transferwaarde, ligt volgens FootballTransfers op een bedrag van tussen de 11,5 en 14,1 miljoen euro. Onduidelijk is of Ajax nog zal terugkeren bij Besiktas voor Ndidi.