Dennis te Kloese op rapport: alle aanwinsten langs de meetlat

Nu het tijdperk van Dennis te Kloese als technisch- en algemeen directeur bij Feyenoord officieel ten einde is gekomen, is het tijd om te kijken hoe hij heeft gepresteerd. Hij stond maar liefst acht transferperiodes aan het roer bij de Rotterdammers, waarin hij voor meer dan 155 miljoen euro 58 spelers binnenhaalde. Ook was hij verantwoordelijk voor de aanstelling van zowel Brian Priske als Robin van Persie. Maar hoe presteerden al deze aankopen eigenlijk en wat heeft hij in zijn rol als algemeen directeur voor Feyenoord betekend?

Dennis te Kloese trad op 1 januari 2022 aan als Algemeen Directeur bij Feyenoord. Toen Frank Arnesen een half jaar later wegens gezondheidsredenen de technische portefeuille naast zich neer moest leggen, hij die ook over. Deze dubbele functie zou in eerste instantie tijdelijk zijn, maar na bijna vier jaar droeg hij dit stokje over aan Dévy Rigaux. Hieronder een lijst van alle spelers en trainers die er sindsdien binnen zijn gekomen.

Aankopen van Te Kloese in de zomer van 2022

Dávid Hancko

Overgekomen van: Sparta Praag

Wedstrijden / doelpunten: 140 / 15

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Hancko kwam voor ongeveer 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag en groeide al snel uit tot een vaste waarde in de verdediging van Feyenoord. De Slowaak miste zelden een wedstrijd en stond bekend om zijn constante niveau en leiderschap achterin. Opvallend voor een centrale verdediger was zijn rendement, met vijftien doelpunten en tien assists. Hij speelde een cruciale rol in het winnen van de landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. In juli 2025 verkocht Feyenoord hem voor ongeveer 35 miljoen euro aan Atlético Madrid, waarmee hij een van de duurste uitgaande transfers in de clubgeschiedenis werd.

Cijfer: 9,5

Quinten Timber

Overgekomen van: FC Utrecht

Wedstrijden / doelpunten: 125 / 21

Quinten Timber kwam voor circa 8,5 miljoen euro over van FC Utrecht en groeide bij Feyenoord uit tot een vaste basisspeler en later aanvoerder. De middenvelder viel op door zijn dynamiek, scorend vermogen en rol in de opbouw, wat resulteerde in 21 doelpunten en zeventien assists. Timber speelde een belangrijk aandeel in het winnen van de landstitel, de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Ook werd hij in het seizoen 24/25 benoemd tot aanvoerder onder Brian Priske. Een seizoen later was er veel te doen om het al dan niet verlengen van zijn contract. Nadat hem het aanvoerderschap was ontnomen en hij openlijk in de media ruzie maakte met trainer Robin van Persie, werd in januari 2026 voor ongeveer 4,5 miljoen euro verkocht aan Olympique Marseille.

Cijfer: 7,5

© Imago

Santiago Giménez

Overgekomen van: Cruz Azul

Wedstrijden / doelpunten: 105 / 65

Santiago Giménez werd voor zes miljoen euro uit Mexico gehaald en ontpopte zich tot een van de meest productieve spitsen van Feyenoord in deze eeuw. Met 65 doelpunten in 105 wedstrijden was hij jarenlang de belangrijkste afmaker van de Rotterdammers. Hij leverde een grote bijdrage aan het kampioenschap in 2022/23 en liet zich ook in Europese wedstrijden gelden met belangrijke treffers, waaronder een historische hattrick tegen Ajax. In februari 2025 verkocht Feyenoord hem voor naar verluidt 32 tot 35 miljoen euro aan AC Milan, waarmee hij de club sportief én financieel veel opleverde.

Cijfer: 9

Igor Paixão

Overgekomen van: Coritiba

Wedstrijden / doelpunten: 129 / 39

Igor Paixão kwam voor ongeveer 4,5 miljoen euro over van Coritiba en groeide bij Feyenoord uit tot een vaste waarde op de vleugels. De Braziliaan viel op met zijn dribbels, creativiteit en constante dreiging, wat resulteerde in 39 doelpunten en 29 assists in 129 wedstrijden. Hij speelde een belangrijke rol in bekerwinst en sterke Europese campagnes en was regelmatig beslissend in grote wedstrijden. In augustus 2025 verkocht Feyenoord hem voor ongeveer 30 miljoen euro aan Olympique Marseille, een bedrag dat via bonussen kon oplopen tot circa 35 miljoen. Daarnaast is bovendien een doorverkooppercentage bedongen, wat kan leiden tot nog meer inkomsten rond de Braziliaan.

Cijfer: 8,5

Javairô Dilrosun

Overgekomen van: Hertha BSC

Wedstrijden / doelpunten: 55 / 7

Javairô Dilrosun tekende bij Feyenoord voor vier miljoen euro, maar wist zich nooit volledig te vestigen als vaste basisspeler. In 55 wedstrijden leverde hij zeven doelpunten en negen assists, met enkele beslissende momenten, maar zijn invloed op het team bleef beperkt door concurrentie op de vleugel. Sportief was hij vooral aanvulling, zonder structurele impact op Eredivisie- en bekerwedstrijden. In februari 2024 vertrok hij naar Club América voor circa 4,6 miljoen euro, wat ondanks alles wel een kleine financiële winst opleverde.

Cijfer: 5

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Sebastian Szymański

Overgekomen van: Dynamo Moscow (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 40 / 10

Sebastian Szymański kwam voor één seizoen op huurbasis naar Feyenoord en werd direct een belangrijke creatieve kracht. In 40 wedstrijden leverde hij tien doelpunten en zeven assists en speelde hij zowel centraal op het middenveld als op de vleugel. Szymański had daarmee een grote bijdrage aan het kampioenschap van 2022/23 en was ook nuttig in Europese wedstrijden. Na één seizoen keerde hij terug naar Dynamo Moscow, omdat Feyenoord de koopoptie van tien miljoen die in zijn contract was opgenomen destijds te hoog vond. Desondanks maakte hij sportief veel indruk in Rotterdam.

Cijfer: 7,5

Marcos López

Overgekomen van: San Jose Earthquakes

Wedstrijden / doelpunten: 45 / 0

Marcos López kwam voor circa 1,2 miljoen euro over van San Jose Earthquakes en speelde voornamelijk als linksback. In 45 officiële wedstrijden leverde hij drie assists en stond hij zowel in de basis als als invaller opgesteld, maar wist geen vaste sleutelpositie af te dwingen. López maakte deel uit van de selectie die de titel won in de Eredivisie, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal, maar speelde hierin weliswaar geen super grote rol. In juni 2025 werd hij definitief verkocht aan FC Kopenhagen voor een bedrag vergelijkbaar met zijn aankoopprijs, waardoor de financiële return neutraal bleef.

Cijfer: 6

Mats Wieffer

Overgekomen van: Excelsior Rotterdam

Wedstrijden / doelpunten: 79 / 9

Mats Wieffer kwam ongeveer 575 duizend euro over van Excelsior en groeide in De Kuip uit tot een cruciale speler op het middenveld. In 79 wedstrijden leverde hij negen goals en elf assists en was hij vooral belangrijk voor de stabiliteit en de opbouw van Feyenoord, met een gemiddelde van 2,52 punten per wedstrijd wanneer hij speelde. Wieffer droeg bij aan het winnen van de Eredivisie, KNVB Beker en Europese prestaties en brak tijdens zijn periode bij Feyenoord ook door bij Oranje. In juli 2024 werd hij verkocht aan Brighton & Hove Albion voor circa 30 miljoen euro, waarmee Feyenoord de hoogst gemeten winst op een speler ooit behaalde.

Cijfer: 9,5

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Danilo

Overgekomen van: Ajax (transfervrij)

Wedstrijden / doelpunten: 45 / 12

Danilo tekende transfervrij bij Feyenoord en speelde in de eerste helft van het kampioensjaar, toen Santiago Giménez nog geen vaste plaats had, een grote rol. Hij scoorde twaalf goals en gaf drie assists in 45 wedstrijden. In augustus 2023 vertrok hij naar Rangers voor circa zes miljoen euro, wat een heel mooi bedrag is voor een speler die in eerste instantie een jaar geleden gratis werd opgehaald.

Cijfer: 7,5

Mohamed Taabouni

Overgekomen van: AZ Alkmaar (transfervrij)

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Mohamed Taabouni kwam gratis van AZ naar Feyenoord als ontwikkelingsproject en speelde geen minuten voor het eerste elftal. In januari 2024 vertrok hij naar Al-Arabi voor circa 500.000 euro, wat voor een transfervrije speler een nette financiële return opleverde.

Cijfer: 5,5

Oussama Idrissi

Overgekomen van: Sevilla FC (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 38 / 7

Oussama Idrissi werd op huurbasis gehaald als creatieve linkervleugelaanvaller en groeide langzaam uit tot een belangrijke speler. Hij leverde zeven goals en acht assists in 38 wedstrijden en gaf Feyenoord extra dreiging met zijn individuele acties. Zijn sportieve impact op de ploeg was groot en zo keerde hij als kampioen van Nederland weer terug bij Sevilla.

Cijfer: 7,5

© Imago

Timon Wellenreuther

Overgekomen van: RSC Anderlecht (eerst huur, daarna definitief)

Wedstrijden / clean sheets: 125 / 37

Timon Wellenreuther kwam in eerste instantie op huurbasis over van RSC Anderlecht en werd aanvankelijk tweede keeper achter Justin Bijlow. De Duitser kwam in het kampioensjaar echter uiteindelijk in de ploeg door blessures bij de eerste doelman en verrichte een aantal cruciale reddingen die Feyenoord de titel bezorgde. In 2023 werd hij definitief overgenomen voor circa één miljoen euro, daarna was het vaak stuivertje wisselen met Bijlow. Uitendelijk ontwikkelde zich van back-up tot vaste keeper en leider op het veld, wat hem afgelopen seizoen zelfs het aanvoerderschap opleverde. Hij is nog altijd actief bij Feyenoord, maar een stap komende zomer is niet uitgesloten.

Cijfer: 8

Aankopen van Te Kloese in de winter van 2023

Fredrik Bjørkan

Overgekomen van: Hertha BSC (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 1 / 0

Fredrik Bjørkan kwam als tijdelijke linksback naar Feyenoord en speelde in een half jaar tijd slechts 69 minuten in één wedstrijd. Hij bood extra diepte voor de selectie, maar speelde weinig tot niet en vertrok na afloop van de huurperiode weer naar Hertha.

Cijfer: 3,5

Neraysho Kasanwirjo

Overgekomen van: FC Groningen

Wedstrijden / doelpunten: 9 / 0

Neraysho Kasanwirjo kwam in januari voor circa twee miljoen euro over van FC Groningen, maar slaagde er niet in door te breken bij Feyenoord. In negen officiële wedstrijden stond hij vooral als invaller op het veld en leverde hij geen directe bijdrage in goals of assists. Kasanwirjo werd meerdere keren verhuurd aan clubs in Oostenrijk, Schotland en Noorwegen wat door pech met blessures nog niet tot een vaste kwam. Sportief had hij du sweinig impact, en financieel bleef zijn situatie neutraal, momenteel is hij teruggekeerd na een uitleenperiode aan Fortuna Sittard. De kans is groot dat Feyenoord openstaat voor een vertrek van de middenvelder.

Cijfer: 4,5

© Imago

Jacob Rasmussen

Overgekomen van: ACF Fiorentina (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 10 / 0

Ook Jacob Rasmussen kwam in januari op huurbasis naar Feyenoord als defensieve versterking. Hij speelde in een half jaar tien wedstrijden en fungeerde vooral als back-up, waarbij hij fysieke kracht en stabiliteit bracht in luchtduels. Rasmussen keerde na afloop van het seizoen terug naar Fiorentina.

Cijfer: 6,5

Aankopen van Te Kloese in de zomer van 2023

Ayase Ueda

Overgekomen van: Cercle Brugge

Wedstrijden / doelpunten: 108 / 40

Ayase kwam werd voor negen miljoen euro gehaald van Cercle Brugge en werd gehaald als concurrent en potentiële opvolger van Santiago Giménez. De Japanner wist in zijn eerste seizoenen nog niet echt te overtuigen. Als was zijn doelpuntenproductie per minuut wel redelijk prima. Ueda speelde zowel in de Eredivisie als in Europese competities en viel op door zijn werklust, pressing en combinatievoetbal. Hij ontwikkelde zich van back-upspits tot de onbetwiste leider in de punt van de aanval. Afgelopen seizoen kroonde hij zich tot topscorer van de Eredivisie, terwijl hij niet eens elke wedstrijd speelde. Hij heeft daarmee bewezen een betrouwbare spits te zijn met een solide rendement per minuut. Komende zomer wordt er dan ook verwacht dat hij een stap gaat zetten, zeker nu tijdens het WK de interesse uit Duitsland en Engeland wordt aangewakkerd.

Cijfer: 8

Luka Ivanušec

Overgekomen van: Dinamo Zagreb

Wedstrijden / doelpunten: 55 / 4

Ivanušec kwam werd voor acht miljoen euro als grote aankoop gehaald van Dinamo Zagreb en was bedoeld als creatieve aanvallende impuls voor Feyenoord. De Kroatische international had een wisselvallige periode in De Kuip en speelde 55 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists gaf. Door blessures en vormverlies wist Ivanušec nooit een vaste basisplaats te veroveren en bleef zijn impact beperkt. In de zomer van 2025 werd hij verhuurd aan PAOK Saloniki met een optie tot koop, die tevens niet werd gelicht. Sportief voldeed Ivanušec niet aan de verwachtingen en zijn waarde daalde sinds zijn komst. Het is in de lijn der verwachting dat hij niet terugkeert bij Feyenoord en met een flink verlies verkocht zal moeten worden.

Cijfer: 4

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Ramiz Zerrouki

Overgekomen van: FC Twente

Wedstrijden / doelpunten: 65 / 2

Ramiz Zerrouki kwam na een lange transfersoap voor 7,2 miljoen euro over van FC Twente en speelde twee seizoenen bij Feyenoord. De centrale middenvelder kwam 65 keer in actie, waarin hij twee keer scoorde en één assist gaf, maar wist geen vaste basisrol te veroveren. Hij leverde een degelijke bijdrage in het verdedigende en opbouwende werk, maar was nergens bepalend of dominant. Door concurrentie in het middenveld was zijn speeltijd beperkt en zijn impact op sportieve resultaten gering. In juli 2025 werd hij verhuurd aan FC Twente voor het seizoen 2025/26. Zerrouki heeft zelf aangegeven een langer verblijf in Enschede wel te zien zitten, maar de vraag is of Twente dat kan betalen. Een terugkeer in De Kuip is nog altijd een mogelijkheid, al lijkt het er toch sterk op dat hij zal vertrekken.

Cijfer: 5

Calvin Stengs

Overgekomen van: OGC Nice

Wedstrijden / doelpunten: 59 / 9

Calvin Stengs kwam voor zes miljoen euro over van OGC Nice en kende bij Feyenoord twee verschillende fases. In zijn eerste seizoen was hij een van de meest creatieve krachten van het team en was hij vaak direct betrokken bij goals en assists. In het daaropvolgende seizoen beperkte blessureleed en concurrentie zijn speeltijd en consistentie. In 59 officiële duels scoorde hij negen keer en gaf hij 21 assists. Stengs leverde aanvallend een duidelijke bijdrage en was vaak het aanspeelpunt in de opbouw en kansencreatie. In augustus 2025 werd hij verhuurd aan Pisa SC voor één seizoen met een optie tot koop. Stengs raakte wederom geblesseerd in Italië en wist daardoor geen potten te breken, dit heeft er voor gezorgd dat de koopoptie niet gelicht werd. Dat betekent dat hij in principe terugkeert bij Feyenoord, al is een transfer een realistischere optie.

Cijfer: 6,5

Bart Nieuwkoop

Overgekomen van: Union SG

Wedstrijden / doelpunten: 69 / 4

Nieuwkoop keerde voor 2,8 miljoen euro terug bij Feyenoord vanaf Union SG en werd een betrouwbare rechtsback. In 65 officiële wedstrijden scoorde hij één keer en gaf hij vier assists, maar zijn echte waarde zat in verdedigende stabiliteit, discipline en drive op de backpositie. Zijn professionaliteit en ervaring maakten hem een gewaardeerde speler binnen de selectie. Het enige vraagteken wat je bij hem kan zetten is zijn fitheid, hij mistte namelijk sinds zijn terugkeer een groot aantal wedstrijden in verband met blessures.

Cijfer: 6,5

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Thomas Beelen

Overgekomen van: PEC Zwolle

Wedstrijden / doelpunten: 66 / 1

Thomas Beelen kwam in de zomer voor 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle en ontwikkelde zich tot een stabiele centrale verdediger voor Feyenoord. In 66 officiële wedstrijden scoorde hij één keer en gaf één assist, maar zijn waarde lag vooral in verdedigende discipline, duelkracht en positionering. Beelen werd een structurele optie in de verdediging en leverde diepgang en stabiliteit, tot hij in de zomer van 2026 een vreselijke blessure opliep. Hij kwam afgelopen seizoen hierdoor helemaal niet in actie, maar zal volgend seizoen terugkeren. De vraag is dan natuurlijk wat er nog over is van zijn talent.

Cijfer: 7

Thomas van den Belt

Overgekomen van: PEC Zwolle

Wedstrijden / doelpunten: 11 / 0

Ook deze Thomas kwam over van PEC Zwolle en wel voor 850 duizend euro. Alleen hij kreeg bij Feyenoord slechts beperkte speeltijd. In elf officiële wedstrijden speelde hij 313 minuten en registreerde geen goals of assists. Hij kwam voornamelijk als invaller in actie en kon geen vaste basisplaats afdwingen. Na een huurperiode bij CD Castellón en terugkeer naar Feyenoord vertrok hij medio 2025 naar FC Twente voor circa anderhalf miljoen euro, wat financieel een kleine winst opleverde ondanks het beperkte sportieve aandeel.

Cijfer: 4,5

Kostas Lamprou

Overgekomen van: transfervrij

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Lamprou keerde transfervrij terug naar Feyenoord als derde doelman achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther. In zijn tweede periode bij de club kwam hij niet in actie in officiële wedstrijden en functioneerde volledig als trainingskeeper en ondersteuning voor de keepersgroep. Na één seizoen vertrok Lamprou in de zomer van 2024 weer transfervrij. Sportief had hij geen impact en financieel was zijn terugkeer volledig risicoloos.

Cijfer: 5

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Antef Tsoungui

Overgekomen van: Brighton & Hove Albion

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Antef Tsoungui kwam transfervrij over van Brighton & Hove Albion als jonge centrale verdediger met ontwikkelingspotentieel. Hij maakte geen officiële minuten bij Feyenoord en werd gedurende zijn periode bij de club verhuurd aan FC Dordrecht en OH Leuven om ervaring op te doen. In de zomer van 2024 vertrok hij transfervrij naar Estoril Praia. Tsoungui werd gezien als low-risk ontwikkelingsproject zonder sportieve impact bij het eerste elftal.

Cijfer: 3,5

Mikki van Sas

Overgekomen van: Manchester City

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Mikki van Sas kwam transfervrij over van Manchester City als talentvolle keeper. Hij fungeerde als derde of vierde keeper achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther en speelde geen officiële wedstrijden voor Feyenoord. In 2024 vertrok hij na een verhuurperiode aan Vitesse definitief voor niks naar het Engelse Wycombe Wanderes.

Cijfer: 4

Ondřej Lingr

Overgekomen van: Slavia Praag

Wedstrijden / doelpunten: 28 / 4

Ondřej Lingr werd van Slavia Praag gehuurd voor één seizoen met een koopoptie. In 28 officiële duels scoorde hij vier keer en gaf één assist. Lingr werd gebruikt als energieke invaller en leverde belangrijke doelpunten, zo schoot hij onder andere Feyenoord ten koste van FC Groningen naar de bekerfinale. Feyenoord lichtte de verplichte koopoptie van circa vier miljoen euro, maar verkocht hem kort daarna voor circa 2,2 miljoen euro terug aan Slavia, wat een direct financieel verlies opleverde. Sportief gaf hij dynamiek en scorend vermogen, maar de financiële constructie drukt het eindoordeel.

Cijfer: 5,5

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Yankuba Minteh

Overgekomen van: Newcastle United (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 37 / 11

Yankuba Minteh kwam in op huurbasis van Newcastle United naar Feyenoord en speelde 37 officiële duels, waarin hij elf keer scoorde en zes assists gaf. De jonge rechtsbuiten ontwikkelde zich onder Arne Slot tot vaste waarde in de aanval en was doorslaggevend in meerdere Europese wedstrijden en in de competitie. Hoewel financieel geen waarde werd gecreëerd, was de huurdeal een groot succes voor Feyenoord op sportief gebied, met een directe impact op de prestaties en een zichtbare ontwikkeling van Minteh gedurende het seizoen.

Cijfer: 8

Aankopen van Te Kloese in de zomer van 2024

In-Beom Hwang

Overgekomen van: Crvena zvezda (Rode Ster Belgrado)

Wedstrijden / doelpunten: 54 / 4

Hwang werd voor zeven miljoen euro overgenomen en groeide uit tot vaste waarde op het middenveld. Hij brengt rust, tactische discipline en internationale ervaring, en fungeert als schakel tussen verdediging en aanval. Met vier goals en acht assists in 51 wedstrijden laat hij zien ook offensief een bijdrage te kunnen leveren. Zijn passing, positionering en vermogen het tempo te bepalen maken hem een betrouwbare kracht in Eredivisie en Europa. Hwang speelde niet zijn allerbeste seizoen voor Feyenoord, maar kwam er richting het einde steeds beter in. Mede door zijn leeftijd en zijn prestaties op het WK en de overvolle bezetting op het middenveld, is het niet uitgesloten dat hij afscheid zal gaan nemen van Feyenoord deze zomer.

Cijfer: 7

Anis Hadj Moussa

Overgekomen van: Patro Eisden

Wedstrijden / doelpunten: 83 / 25

Hadj Moussa tekende voor circa 3,5 miljoen euro en ontwikkelde zich tot belangrijke aanvallende kracht op de vleugel. Met 25 goals en twaalf assists in 83 wedstrijden is hij redelijk vaak betrokken bij een doelpunt. Zijn snelheid, dribbels en ongenaakbare één-tegen-één-vermogen zorgen voor veel dreiging en beslissende momenten, zowel in de Eredivisie als in Europese duels. Hij combineert individuele klasse met productie, groeide uit tot een structurele kracht in het team en verhoogde zijn marktwaarde aanzienlijk. Hadj Moussa is een voorbeeld van een slimme Te Kloese-aanwinst met sportieve impact én ontwikkelpotentie. Die ontwikkeling kan deze zomer verzilverd worden, aangezien het in de lijn der verwachting ligt dat hij een mooie stap zal gaan maken.

Cijfer: 8,5

© Imago

Jeyland Mitchell

Overgekomen van: Alajuelense

Wedstrijden / doelpunten: 9 / 0

Mitchell werd na een sterke Copa America voor 2,5 miljoen euro aangetrokken als jonge, fysiek sterke centrale verdediger met internationale potentie. In zijn eerste seizoen speelde hij slechts 199 minuten, verdeeld over negen wedstrijden, voornamelijk als invaller. Hij liet zien fysiek aanwezig te zijn en discipline te hebben, maar zijn directe sportieve impact bleef beperkt. Feyenoord besloot hem uit te lenen aan SK Sturm Graz zodat hij structureel speelminuten kan maken en verder kan ontwikkelen. Zijn prestaties daar waren echter zo goed dat de Oostenrijkse club hem besloot over te nemen tegen dezelfde prijs waarvoor Feyenoord hem destijds kocht.

Cijfer: 5

Jordan Lotomba

Overgekomen van: OGC Nice

Wedstrijden / doelpunten: 39 / 1

Lotomba werd voor drie miljoen euro als ervaren rechtsback bij de ploeg gehaald. Hij maakte tot dusver 2.005 minuten en leverde één goal en vier assists. Hij bood defensieve kracht, snelheid en ervaring in de achterhoede, terwijl zijn aanvallende output beperkt bleef. Lotomba stond vaak in de basis of als belangrijke rotatie-optie en bracht betrouwbaarheid in een selectie met veel jonge spelers. Afgelopen seizoen oogde hij echter nogal grillig, hij maakte veel fouten en werd door de aanhang soms stevig aangepakt. Voor het aankoopbedrag is hij een degelijke versterking, maar nog niet helemaal vlekkeloos. Het is nog maar de vraag of hij na de zomer nog in Rotterdam speelt.

Cijfer: 5,5

Plamen Andreev

Overgekomen van: Levski Sofia

Wedstrijden / doelpunten: 1 / 0

Andreev kwam voor circa 1,2 miljoen euro als jong talent en speelde slechts één officiële wedstrijd. Hij werd eerst verhuurd aan Racing Santander en later aan Lech Poznań om ervaring op te doen. Recentelijk kwam naar buiten dat de jonge doelman zich tijdens die verhuur periodes in de kijker heeft gespeeld bij Debreceni VSC en dat de doelman zal vertrekken, over een bedrag is niks gemeld, maar wegens het lage aankoopbedrag is het meer een gok die verkeerd is uitgepakt.

Cijfer: 4,5

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Chris-Kévin Nadje

Overgekomen van: FC Versailles

Wedstrijden / doelpunten: 13 / 0

Nadje kwam voor een half miljoen euro over uit Frankrijk en werd gezien als technisch talent voor het creatieve middenveld. Hij speelde dertien wedstrijden, voornamelijk als invaller. Doelpunten of assists leverde hij niet en zijn sportieve impact was beperkt. Feyenoord probeerde hem via verhuur aan Excelsior meer speeltijd te geven, maar disciplinaire problemen zorgden er voor dat hij uit de selectie werd gezet. Kort daarna werd hij nog even verhuurd aan Monterey Bay FC, in principe zou hij vandaag terug moeten keren van deze verhuurperiode. Het lijkt er op dat Nadje mag vertrekken, wederom een gok die verkeerd uit is gepakt.

Cijfer: 3,5

Facundo González

Overgekomen van: Juventus (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 10 / 0

González kwam op huurbasis van Juventus en werd aangetrokken als ervaren centrale verdediger voor extra diepte. Hij speelde 10 wedstrijden, voornamelijk als invaller en bood zekerheid bij blessures en schorsingen, maar had weinig directe invloed op resultaten. De huurdeal was laag risico en paste binnen Te Kloese’s beleid om ervaring en diepte op sleutelposities te creëren zonder grote investering. Sportief was zijn bijdrage beperkt, maar hij vervulde zijn rol als rotatiespeler consistent. González bood defensieve stabiliteit en flexibiliteit gedurende het seizoen.

Cijfer: 5

Devin Haen

Overgekomen van: De Graafschap

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Haen kwam voor 150.000 en De Graafschap en direct verhuurd aan FC Dordrecht om ervaring op te doen. Bij Feyenoord zelf speelde hij geen wedstrijden en leverde geen bijdrage. Vervolgens werd hij verkocht aan Willem II voor circa 675.000 euro, waardoor Feyenoord een mooie winst op een lage investering behaalde. Sportief had hij geen impact, maar financieel was de transfer zeer geslaagd. risico’s.

Cijfer: 6

© ESPN

Ibrahim Osman

Overgekomen van: Brighton & Hove Albion (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 32 / 4

Osman kwam op huurbasis en speelde 32 wedstrijden, voornamelijk als invaller of rotatiespeler op de linkerflank. Met vier goals en drie assists leverde hij directe aanvallende bijdrage. Hij toonde snelheid, dribbelvermogen en potentie om door te breken, en gaf het team extra diepte op de vleugel. Osman werd geen vaste basisspeler, maar was belangrijk als rotatie-optie en liet in enkele wedstrijden zijn stempel achter. Financieel was de deal laag risico, terwijl Feyenoord sportief profiteerde van een jonge dynamische speler die ervaring opdeed en aanvallend impuls gaf.

Cijfer: 6,5

Julián Carranza

Overgekomen van: Philadelphia Union (gratis transfer)

Wedstrijden / doelpunten: 30 / 5

Carranza werd gratis gehaald en speelde 30 wedstrijden in het shirt van Feyenoord. Hij scoorde vijf keer en gaf één assist, waaronder de kopbal waardoor Feyenoord won van AC Milan. Hij fungeerde als roterende spits, bracht extra aanvallende opties, maar kon geen potten brerken. Daardoor werd hij tijdelijk verhuurd aan Leicester City voordat hij werd teruggehaald. Meteen verkocht Feyenoord hem aan Necaxa voor circa 3,41 miljoen euro, een uitstekende financiële return voor een gratis overname. Sportief leverde hij nuttige bijdragen en beslissende momenten, financieel was de transfer ook een succes.

Cijfer: 6,5

Gijs Smal

Overgekomen van: FC Twente (gratis transfer)

Wedstrijden / doelpunten: 62 / 0

Smal kwam van Twente naar Feyenoord en werd een vaste waarde als linksback. Hij speelde tot dusver 59 wedstrijden en leverde negen assists. Hij combineerde verdedigende stabiliteit met aanvallende ondersteuning en werd een betrouwbare kracht in zowel Eredivisie als Europese duels. Smal zorgde voor balans op de linkerflank en functioneerde zowel verdedigend als offensief goed. Financieel was de transfer volledig zonder risico. Zijn constante prestaties, betrouwbaarheid en ervaring maakten hem een belangrijke schakel in de selectie en een succesvolle aanwinst binnen het beleid van Te Kloese.

Cijfer: 7,5

© Imago

Hugo Bueno

Overgekomen van: Wolverhampton Wanderers (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 30 / 0

Bueno kwam in 2024 op huurbasis van Wolves naar Feyenoord als aanvallend ingestelde linksback. Hij werd voornamelijk ingezet voor rotatie en aanvallende opties, zonder vaste basisspeler te worden. Zijn energie en aanvallende dreiging boden extra mogelijkheden op de linkerflank. Met Financieel was de huurdeal laag risico en zonder extra investering. Ook leverde hij sportief wat op met vier assists.

Cijfer: 7

Aankopen van Te Kloese in de winter van 2025

Stephano Carrillo

Overgekomen van: Santos Laguna

Wedstrijden / doelpunten: 3 / 0

Stephano Carrillo werd voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Santos Laguna als jong, fysiek sterke spits met veel ontwikkelingspotentie. Bij Feyenoord kwam hij niet binnen als directe basisspeler en kreeg hij tot dusver slechts drie invalbeurten, goed voor 49 minuten. Carrillo heeft sportief nog geen bijdrage geleverd, maar werd vorig seizoen verhuurd aan FC Dordrecht om structurele speelminuten te maken en zich fysiek aan te passen aan het Nederlandse voetbal. Hij deed het nog niet helemaal naar verwachting, maar er zit nog rek in het spel van de jonge spits. Het lijkt er op dat hij komend seizoen nog een keer verhuurd zal worden, wat ook wel zal moeten om zijn marktwaarde weer op te krikken.

Cijfer: 5

Jakub Moder

Overgekomen van: Brighton & Hove Albion

Wedstrijden / doelpunten: 30 / 5

Moder tekende voor anderhalf miljoen euro bij Feyenoord. De Poolse international werd gehaald als technisch sterke middenvelder met scorend vermogen en internationale ervaring. Moder fungeerde als wisselend basisspeler en belangrijke rotatiekracht, met loopvermogen, diepgang en afstandsschot als opvallende eigenschappen. Financieel is het een laag-risico deal en sportief levert hij degelijk rendement en structurele minuten, maar hij is nog geen onbetwiste basisspeler. Moder is een van de spelers die volgend seizoen in principe zal blijven, mits er een leuk bod voor hem op tafel komt.

Cijfer: 7

© Imago

Oussama Targhalline

Overgekomen van: Le Havre AC

Wedstrijden / doelpunten: 39 / 2

Oussama Targhalline kwam voor circa €450.000 naar Feyenoord als jong defensief talent. Hij groeide uit tot structureel basisspeler, belangrijk voor de defensieve balans, belherovering en positionering van het team. Targhalline combineert betrouwbaarheid met potentie en toont volwassen spel voor zijn leeftijd. Financieel een laag-risico aankoop, want zijn waarde ligt een stuk hoger door zijn consistente minuten en internationale status. Sportief is hij een stabiele factor, zowel in de Eredivisie als in Europa en hij zal volgend seizoen zomaar eens een onmisbare schakel op het middenveld van Feyenoord kunnen worden.

Cijfer: 7,5

Liam Bossin

Overgekomen van: FC Dordrecht

Wedstrijden / doelpunten: 0 / 0

Liam Bossin werd overgenomen van FC Dordrecht om als back-up doelman te dienen. Hij heeft tot dusver geen minuten gemaakt bij Feyenoord, maar fungeert als reserve. Bossin traint met de selectie en is beschikbaar indien nodig, waardoor hij bijdraagt aan de diepte van de keeperspositie. Financieel is het een laag-risico investering met beperkte kosten. Sportief is zijn impact nog nihil, maar hij biedt zekerheid in de selectie en kan zich verder ontwikkelen voor toekomstige inzet.

Cijfer: 5

Aankopen van Te Kloese in de zomer van 2025

Sem Steijn

Overgekomen van: FC Twente

Wedstrijden / doelpunten: 28 / 7

Sem Steijn werd als topscorer van de Eredivisie als recordaankoop voor tien miljoen overgenomen van FC Twente. Met een een sleutelrol als creatieve motor op het middenveld en werd hij aanvoerder gemaakt, alleen de band leek voor hem toch zwaar te wegen. In 28 wedstrijden dit seizoen leverde hij zeven goals en vier assists, wat voor een middenvelder niet eens zulke slechte statistieken zijn. Steijn heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare speler, maar wist door een langdurige blessure vorig jaar geen potten te breken. Financieel is het een grote investering, die zich sportief gezien komend seizoen echt terug moet zien te verdienen.

Cijfer: 7

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Gonçalo Borges

Overgekomen van: FC Porto

Wedstrijden / doelpunten: 18 / 3

Gonçalo Borges kwam voor iets minder dan tien miljoen euro over van FC Porto, een prijskaartje dat hem bij de fans al op grote achterstand zette. De rechtsbuiten werd door Robin van Persie vaak als invaller gebruikt en regelmatig gepasseerd voor andere spelers. In de wedstrijden dat hij speelt toont hij snelheid en dribbelkracht, maar moet veel consistenter worden om een vaste rol af te dwingen. Feyenoord heeft in hem een speler die mits hij zich door ontwikkelt wel nog van waarde kan gaan zijn, maar voorlopig het grote prijskaartje nog niet waar heeft gemaakt.

Cijfer: 5

Tsuyoshi Watanabe

Overgekomen van: KAA Gent

Wedstrijden / doelpunten: 39 / 5

Tsuyoshi Watanabe werd na de blessure van Beelen voor acht miljoen euro gehaald van KAA Gent als robuuste centrale verdediger. Hij speelde vorig seizoen seizoen bijna alle wedstrijden en was daarin de rots in de branding voor het team. Watanabe is fysiek sterk, betrouwbaar in duels en geeft stabiliteit aan de defensie. Sportief levert hij vrijwel altijd een goede bijdrage en vormt hij een sleutelrol in het team.

Cijfer: 7,5

Anel Ahmedhodzic

Overgekomen van: Sheffield United

Wedstrijden / doelpunten: 36 / 0

Anel Ahmedhodzic kwam voor iets minder dan zeven miljoen euro over van Sheffield United en werd vrijwel direct basisspeler als centrale verdediger. Ook hij speelde bijna alles, gaf twee assists en staat bekend om zijn solide verdedigende werk en leiderschap achterin. Ahmedhodzic biedt continuïteit en stabiliteit aan de defensie en is een belangrijke steunpilaar voor het team.

Cijfer: 7

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Luciano Valente

Overgekomen van: FC Groningen

Wedstrijden / doelpunten: 43 / 3

Luciano Valente kwam van FC Groningen voor 7,5 miljoen euro en is een centrale middenvelder met creatieve en opbouwende kwaliteiten. Sinds het begin van het seizoen maakte hij een stormachtige ontwikkeling door. Zijn spelinzichtinzicht is goed, hij is erg betrouwbaar en regelmatig beslissend in de eindfase. Sportief levert hij een grote bijdrage, met een enorm groeipotentie voor de toekomst.

Cijfer: 8

Casper Tengstedt

Overgekomen van: SL Benfica

Wedstrijden / doelpunten: 23 / 5

Casper Tengstedt werd voor zes miljoen euro overgenomen van Benfica en speelt als impactspits. Ondanks dat hij vaak het mikpunt van kritiek is bij de fans, is zijn dreiging wel zichtbaar. Hij werd afgelopen seizoen vooral als invaller gebruikt, waarin hij nog niet definitief zijn stempel op het spel kon drukken. De vraag is of hij deze zomer bij Feyenoord blijft of dat ze hem na één seizoen alweer van de hand gaan doen.

Cijfer: 6

Jordan Bos

Overgekomen van: KVC Westerlo

Wedstrijden / doelpunten: 36 / 34

Jordan Bos tekende voor vijf miljoen euro van KVC Westerlo en groeide uit tot de eerste keus op linksback. Voor een verdediger legt hij prima aanvallende cijfers af, hij scoorde vier keer en gaf elf assists. Waar het aanvallend voor nu heel goed is, laat hij soms verdedigend zijn steekjes nog wel eens vallen. Sportief en financieel is hij een geslaagde aankoop. Volgend seizoen zal hij dan waarschijnlijk ook gewoon bij Feyenoord blijven, mits er een niet te weigeren bod op tafel komt.

Cijfer: 7,5

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Gaoussou Diarra

Overgekomen van: Istanbulspor

Wedstrijden / doelpunten: 9 / 0

Gaoussou Diarra kwam over van Istanbulspor voor 3,8 miljoen als jong vleugeltalent. Hij speelde negen wedstrijden en kwam tot 343 minuten zonder directe goalbijdragen. Diarra moet zich nog aanpassen aan het tempo en kan mede door blessures nog niet echt potten breken in Rotterdam. Voorlopig is zijn bijdrage beperkt, de vraag is of Feyenoord hem komend seizoen in de selectie houdt of verhuurd.

Cijfer: 4,5

Cyle Larin

Overgekomen van: RCD Mallorca (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 15 / 1

Cyle Larin werd op huurbasis gehaald als ervaren spits, maar zijn bijdrage bleef beperkt. In 15 wedstrijden kwam hij tot één goal en één assist en wist hij geen vaste basisplaats af te dwingen. Het huurcontract werd in de winterstop voortijdig beëindigd. Sportief en financieel was dit geen succes.

Cijfer: 3,5

Malcolm Jeng

Overgekomen van: Stade de Reims (huur)

Wedstrijden / doelpunten: 2 / 0

Malcolm Jeng werd gehuurd van Stade de Reims als jong defensief talent. In twee wedstrijden maakte hij een sterke indruk, maar liep hij een zware blessure op waardoor zijn seizoen vroegtijdig werd beëindigd. Sportief leverde hij nauwelijks rendement, maar financieel bleef het risico door de huurconstructie beperkt.

Cijfer: 6

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Aankopen van Te Kloese in de winter van 2026

Mats Deijl

Overgekomen van: Go Ahead Eagles

Wedstrijden / doelpunten: 14 / 0

Deijl kwam afgelopen winter voor één miljoen euro over van Go Ahead Eagles en werd gehaald als betrouwbare rechtsback voor de breedte van de selectie. In veertien wedstrijden speelde hij bijna alles en leverde twee assists. Hij bracht stabiliteit en ervaring, zonder uitgesproken aanvallende flair, en was vooral belangrijk bij rotatie of blessures. De transfer is typisch een logische, lage-risico zet voor selectiebreedte.

Cijfer: 6

Jeremiah St. Juste

Overgekomen van: Sporting (free transfer)

Wedstrijden / doelpunten: 6 / 0

St. Juste werd als ervaren rotatiecentrale verdediger gratis aangetrokken. Met 148 minuten verdeeld over zes wedstrijden leverde hij tot nu toe nog niet veel impact, maar dat komt ook omdat hij fysiek nog moet opbouwen. Hij kwam niet fit binnen en dat bleek al snel, gezien het feit dat hij al snel weer geblesseerd was. Het is nog vroeg om hem te prijzen of af te schrijven, maar met zijn ervaring en stabiliteit kan hij, mits hij fit blijft, nog wel van waarde zijn voor Feyenoord in de toekomst.

Cijfer: 6

Steven Benda

Overgekomen van: Fulham (huur)

Wedstrijden / Clean sheets: 1 / 1

Benda kwam op de slotdag van de window op huurbasis over als vervanger van Bijlow en speelde één wedstrijd van 90 minuten. Hij hield de nul, waar het niet dat hij ook geen schot op goal kreeg. Voetballend gezien oogde hij vrij rustig, maar het is lastig om hem te beoordelen.

Cijfer: 5

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Raheem Sterling

Overgekomen van: Zonder club

Wedstrijden / doelpunten: 8 / 0

Met veel bombarie werd de 82-voudig Engels international binnengehaald. Heel Nederland hield zich bezig met zijn komst, maar het bleek een grote tegenvaller te zijn. Hij tot slechts één assist in acht optredens. Zeker in de Klassieker werd pijnlijk duidelijk dat hij zelfs moeite had met het tempo van een geflopte topwedstrijd. De komst van Sterling was een gigantische deceptie, vandaar dat hij de club na een half jaar door de achterdeur weer verliet.

Cijfer: 2.5

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De trainers aangetrokken door Dennis te Kloese

Brian Priske

Overgekomen van: Sparta Praag

Wedstrijden / punten per wedstrijd: 33 / 1,85

Na het vertrek van Arne Slot in de zomer van 2024 kreeg Dennis te Kloese de uitdagende taak een opvolger te vinden voor de meest succesvolle trainer van de club in lange tijd. De keuze viel op de ervaren Deen Brian Priske, die succes had gehad bij Sparta Praag, waaronder een Tsjechische dubbel en sterke Europese optredens. De verwachting was dat Priske vooral de continuïteit van Slot’s speelwijze kon voortzetten en de ploeg op competitief niveau kon houden.

In de praktijk bleek de overgang echter moeizaam. Ondanks ‘uitvoerige scouting’ verbaasde de trainer vriend en vijand door in een compleet ander systeem te gaan spelen. Hoewel Feyenoord onder Priske uitstekende momenten kende in de UEFA Champions League, met mooie avonden tegen onder andere Benfica, Manchester City en Bayern München, stokte het in de Eredivisie. De ploeg wist in 21 wedstrijden 11 keer te winnen, speelde zes keer gelijk en verloor vier wedstrijden, wat neerkomt op een respectabel gemiddelde van 1,79 punten per duel. Deze cijfers plaatsen hem boven menig trainer uit de clubgeschiedenis, maar het publiek en de club verwachtten meer gezien de hoge standaarden die waren gezet onder Slot.

Veel blessures in de selectie speelden een rol, maar voor Feyenoord telt vooral het eindresultaat. Priske slaagde er niet in een duidelijke tactische identiteit te ontwikkelen of om de ploeg op het hoogste niveau te houden in de competitie. Na slechts 225 dagen, een van de kortste periodes ooit voor een Feyenoord‑trainer, werd hij in februari 2025 ontslagen, ondanks de historische winst tegen Bayern.

Cijfer: 5

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Robin van Persie

Overgekomen van: SC Heerenveen

Wedstrijden / punten per wedstrijd: 58 / 1,71

Na het vertrek van Brian Priske stond Dennis te Kloese voor een lastige keuze om rust en richting terug te brengen bij Feyenoord. De keuze viel op clubicoon Robin van Persie, die in zijn eigen carrière de club tot grote hoogten had gebracht als speler en bij SC Heerenveen zijn eerste stappen in het trainersvak had gezet. Het idee was dat Van Persie, met zijn status, visie en energie, de ploeg sportief kon stabiliseren én in de Eredivisie hoger kon laten presteren.

Van Persie’s begin bij Feyenoord was opmerkelijk. In de eredivisie kende zijn ploeg in het begin een sterke reeks met meerdere overwinningen, waaronder een overtuigende 6‑2 zege op Twente en een dominante uitzege bij Go Ahead Eagles. Echter, na deze veelbelovende start stokte de motor: Feyenoord haalde uit de daaropvolgende competitieduels veel minder rendement en verloor in meerdere belangrijke wedstrijden waardevolle punten.

Begin van afgelopen seizoen leek de weg naar boven even ingezet en Feyenoord stond zelfs even op plek één. Helaas zakte het team in elkaar en mede door veel blessures en slecht spel zakte het team als een kaartenhuis in elkaar. Op het laatst moest Dennis te Kloese zelfs ingrijpen en Dick Advocaat inschakelen om Robin van Persie te helpen als adviseur. Wonder boven wonder is het de ploeg nog wel gelukt om op de tweede plek in de competitie te eindigen. Zo werd Feyenoord met 65 punten de slechtste nummer twee ooit.

Op Europees niveau viel het resultaat af tegen de verwachtingen. Feyenoord werd in de zomer al vroeg uitgeschakeld in de Champions League‑kwalificatie en strandde later in de Europa League door nederlagen tegen ploegen als Braga en FCSB, waarbij het team moeite had om consistent op dit podium te presteren en na de league phase al uit het toernooi lag.

Naast de sportieve resultaten was Van Persie ook regelmatig onderwerp van discussie buiten het veld. Er deden verhalen de ronde over gespannen relaties binnen de selectie, met uitspraken over spelers zoals Quiten Timber die openlijk kritiek uitten op zijn manier van leidinggeven en media‑commentatoren die twijfels uitten over enkele wisselkeuzes en het trainersbeleid.

De kritiek beperkte zich niet alleen tot resultaten, maar ook tot stijl en keuzes. Enkele prominente voetbalkenners noemden zijn keuzes begrijpelijk maar discutabel, zoals wissels waar direct afspraakvraagtekens bij ontstonden.

Sportief was Van Persie een trainer met twee gezichten, een opvallend sterke start in de Eredivisie, maar een afnemende reeks resultaten en Europese teleurstellingen die de verwachtingen temperden. De combinatie van wisselende prestaties, kritische media‑discussies en de druk vanuit supporters maakte zijn periode minder indrukwekkend dan gehoopt. Dat leidde er toe dat de nieuwe leiding van Feyenoord hem afgelopen maand besloot te ontslaan.

Cijfer: 5,5

Eindconclusie Technisch Directeur

Nu alle spelers en de trainers onder de loep zijn genomen is het tijd om de balans op te maken wat betreft het handelen van Dennis te Kloese. Zijn werkwijze was ambitieus en voortvarend, hij durfde te investeren, handelde snel op de internationale markt en wist meerdere spelers binnen te halen die sportief én financieel waarde toevoegden. Verschillende aankopen groeiden uit tot dragende krachten en leverden de club rendement op.

Tegelijkertijd kent zijn periode duidelijke schaduwkanten. Het grote aantal inkomende transfers zorgde voor voortdurende selectie-wisselingen en beperkte continuïteit. Dat wordt onderstreept door het feit dat het eerste elftal momenteel maar liefst 43 contractspelers telt, een uitzonderlijk hoog aantal dat vragen oproept over overzicht, doorstroming en strategische samenhang. Meerdere aankopen bleken geen voltreffer en enkele forse investeringen maakten hun prijskaartje niet waar. Bovendien werd de traditionele scoutingstructuur volgens ingewijden naar de achtergrond gedrukt, waardoor het beleid sterk leunde op netwerkdeals en opportunistische kansen. In combinatie met trainerswisselingen en wisselende Europese prestaties zorgde dat voor een gevoel van instabiliteit.

Te Kloese koos voor uitbreiding en ambitie, maar verloor daarbij soms de balans. Zijn periode laat zich het best omschrijven als gedurfd, maar grillig. Een periode die wordt getekend door duidelijke successen, maar ook structurele vraagtekens op het gebied van selectieplanning en langetermijnvisie.

Eindcijfer: 6,5

Eindconclusie Algemeen Directeur

Als algemeen directeur heeft Dennis te Kloese een grotere en duurzamere impact gehad op Feyenoord dan in zijn rol als technisch directeur. Bij zijn aantreden trof hij een club die sportief in de lift zat, maar financieel nog kwetsbaar was en worstelde met grote strategische dossiers. Te Kloese koos bewust voor een koers waarbij voetbal weer centraal kwam te staan. Het stopzetten van het risicovolle Feyenoord City-project bleek achteraf een belangrijk besluit, waardoor de club zich volledig kon richten op sportieve en financiële groei.

Onder zijn leiding groeide Feyenoord uit tot een financieel veel sterkere organisatie. De club realiseerde recordomzetten, zag het eigen vermogen fors toenemen en plaatste zich meerdere malen voor de Champions League. Ook op organisatorisch vlak werden stappen gezet. Te Kloese zette het proces richting eenwording van club en stadion in gang en werkte aan een professionelere en internationalere organisatie. Daarmee legde hij een fundament waarop Feyenoord ook na zijn vertrek verder kan bouwen.

Tegenover deze successen staat dat niet alle strategische dossiers volledig werden afgerond. De beoogde eenwording is inmiddels definitief voltooid, maar een langetermijnoplossing voor de stadionkwestie ontbreekt vooralsnog. Daarnaast zorgde zijn keuze om tegelijkertijd technisch directeur te zijn voor een concentratie van verantwoordelijkheden die op termijn niet houdbaar bleek.

Desondanks overheerst het positieve beeld. Te Kloese laat een club achter die financieel gezonder, commercieel sterker en sportief succesvoller is dan bij zijn komst in 2022. Waar zijn technische beleid regelmatig discussie opriep, kan zijn periode als algemeen directeur vooral worden gekenmerkt door visie, daadkracht en het vermogen om Feyenoord structureel naar een hoger niveau te tillen.

Eindcijfer: 8