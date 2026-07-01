Ajax heeft dinsdagavond officieel bevestigd dat Vitezslav Jaros, en de club verlaten. De aflopende contracten van het drietal worden niet verlengd, waardoor hun periode in Amsterdam definitief ten einde komt. De club bedankt de spelers voor hun inzet en wenst hen succes in het vervolg van hun carrière.

"Ajax kan bevestigen dat Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko de club verlaten nu hun contracten op 30 juni aflopen. We bedanken hen voor hun inzet en bijdrage aan de club en wensen hen veel succes in het volgende hoofdstuk van hun carrière", schrijft de Amsterdamse club.

Blessures maken voortijdig einde aan Ajax-avontuur

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Voor Jaros komt er een einde aan een seizoen dat veelbelovend begon. De Tsjechische doelman werd afgelopen zomer gehuurd van Liverpool en kreeg direct het vertrouwen als eerste keeper. Hij groeide uit tot een vaste waarde onder de lat, totdat een zware knieblessure hem eind februari langdurig uitschakelde. Daardoor bleef zijn teller steken op 26 officiële wedstrijden.

Tomiyasu arriveerde halverwege het seizoen transfervrij in Amsterdam, nadat hij een lange revalidatie achter de rug had. Ajax bracht de Japanner voorzichtig, maar ook in de Johan Cruijff ArenA bleef hij kampen met fysieke problemen. De veelzijdige verdediger kwam uiteindelijk slechts negen keer in actie, waarvan twee keer als basisspeler, goed voor 236 speelminuten.

Zinchenko zag Ajax-droom direct uiteenspatten

Van de drie kende Zinchenko de kortste én meest ongelukkige periode bij Ajax. De ervaren Oekraïner werd begin februari binnengehaald om de linksbackpositie van een kwaliteitsimpuls te voorzien en kon daarnaast ook op het middenveld uit de voeten. Zijn debuut volgde als invaller tegen AZ, waarna hij een week later voor het eerst aan de aftrap verscheen tegen Fortuna Sittard.

Dat basisdebuut duurde echter slechts enkele minuten. Zinchenko liep al vroeg een zware kruisbandblessure op en kwam daarna niet meer in actie. Zijn Ajax-loopbaan bleef daardoor steken op twee officiële wedstrijden.