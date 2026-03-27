kent momenteel een sterk seizoen in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, maar over zijn interlandtoekomst is nog altijd de nodige onduidelijkheid. Ronald Koeman riep de aanvaller onlangs niet op voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal, waardoor het komende WK met Oranje uitgesloten lijkt. Hierdoor verschuift de focus steeds meer naar de andere twee landen waarvoor de aanvaller speelgerechtigd is.

De vleugelspeler maakte in augustus 2025 de overstap van AZ naar Bayer Leverkusen. Onder leiding van trainer Kasper Hjulmand is hij inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Hij kwam dit seizoen al in 25 competitieduels in actie, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vier assists. Ondanks deze statistieken, werd hij gepasseerd voor het grote Oranje. In plaats daarvan behoort hij tot de selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Omdat de huidige selectie van Koeman wordt gezien als de blauwdruk voor het komende wereldkampioenschap, lijkt de droom van Poku om met Nederland naar dat toernooi te gaan voorlopig voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Een overstap naar de Duitse nationale ploeg behoort tot de mogelijkheden, aangezien Poku in Hamburg is geboren en daardoor de Duitse nationaliteit bezit. Ondanks zijn wekelijkse optredens in de Duitse competitie, waar zijn werkgever momenteel de zesde plaats bezet, is er echter nog geen sprake van een naderend debuut. Poku heeft zelf aangegeven dat hij nog niets officieels heeft vernomen van de Duitse voetbalbond.

De derde optie voor de aanvaller is een interlandcarrière in Afrika. Omdat de ouders van Poku afkomstig zijn uit Ghana, mag hij er ook voor kiezen om het shirt van de 'Black Stars' te dragen. De Ghanese voetbalbond. voert momenteel een actief beleid om spelers met een dubbele nationaliteit te overtuigen voor hen te kiezen met het oog op het naderende WK. Tegenover het AD zei de jonge aanvaller wel berichten te hebben gehad: "Het is afwachten wie belt. Vanuit Ghana krijg ik berichten van wel 15 verschillende mensen. Die werken daar en daar. Ik weet niet meer wat en wie ik moet geloven. Dus ik heb gezegd dat ze mijn zaakwaarnemer maar moeten berichten als het zover is.”