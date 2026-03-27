Live voetbal 5

Ernest Poku kan interlandcarrière nog steeds een andere wending geven

27 maart 2026, 16:16
Ernest Poku van Jong Oranje
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Ernest Poku kent momenteel een sterk seizoen in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen, maar over zijn interlandtoekomst is nog altijd de nodige onduidelijkheid. Ronald Koeman riep de aanvaller onlangs niet op voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal, waardoor het komende WK met Oranje uitgesloten lijkt. Hierdoor verschuift de focus steeds meer naar de andere twee landen waarvoor de aanvaller speelgerechtigd is.

De vleugelspeler maakte in augustus 2025 de overstap van AZ naar Bayer Leverkusen. Onder leiding van trainer Kasper Hjulmand is hij inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde. Hij kwam dit seizoen al in 25 competitieduels in actie, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en vier assists. Ondanks deze statistieken, werd hij gepasseerd voor het grote Oranje. In plaats daarvan behoort hij tot de selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Omdat de huidige selectie van Koeman wordt gezien als de blauwdruk voor het komende wereldkampioenschap, lijkt de droom van Poku om met Nederland naar dat toernooi te gaan voorlopig voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Een overstap naar de Duitse nationale ploeg behoort tot de mogelijkheden, aangezien Poku in Hamburg is geboren en daardoor de Duitse nationaliteit bezit. Ondanks zijn wekelijkse optredens in de Duitse competitie, waar zijn werkgever momenteel de zesde plaats bezet, is er echter nog geen sprake van een naderend debuut. Poku heeft zelf aangegeven dat hij nog niets officieels heeft vernomen van de Duitse voetbalbond.

De derde optie voor de aanvaller is een interlandcarrière in Afrika. Omdat de ouders van Poku afkomstig zijn uit Ghana, mag hij er ook voor kiezen om het shirt van de 'Black Stars' te dragen. De Ghanese voetbalbond. voert momenteel een actief beleid om spelers met een dubbele nationaliteit te overtuigen voor hen te kiezen met het oog op het naderende WK. Tegenover het AD zei de jonge aanvaller wel berichten te hebben gehad: "Het is afwachten wie belt. Vanuit Ghana krijg ik berichten van wel 15 verschillende mensen. Die werken daar en daar. Ik weet niet meer wat en wie ik moet geloven. Dus ik heb gezegd dat ze mijn zaakwaarnemer maar moeten berichten als het zover is.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst mee naar het WK

Oranje-fans woest, Weghorst hard op weg naar WK met Oranje

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 7
Kees Smit bij Nederlands elftal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

  • wo 25 maart, 11:10
  • 25 mrt. 11:10
  • 6
Joey Veerman

WK heel ver weg voor Veerman: 'Natuurlijk speelt zijn karakter een rol'

  • ma 23 maart, 17:20
  • 23 mrt. 17:20
  • 6
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ernest Poku

Ernest Poku
Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Leeftijd: 22 jaar (28 jan. 2004)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leverkusen
25
5
2025/2026
AZ
1
0
2024/2025
AZ
25
2
2024/2025
Jong AZ
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws