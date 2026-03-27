FIFA wil tijdrekken aanpakken en kondigt nieuwe spelregels aan tijdens WK

27 maart 2026, 05:55
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De FIFA heeft goedkeuring gegeven voor enkele wijzigingen in de spelregels voor het WK van komende zomer, zo meldt Fabrizio Romano op Instagram. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er minder tijd wordt gerekt.

Voorafgaand aan het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico heeft de FIFA verschillende wijzigingen in de spelregels van het voetbal goedgekeurd. Zo zullen spelers vanaf de mondiale eindronde bij een wissel binnen tien seconden van het veld moeten, anders moet de vervanger een minuut wachten voor hij het veld in mag komen.

Ook op andere fronten probeert de wereldvoetbalbond het tijdrekken aan te pakken, zo weet Romano. Zo moet een inworp binnen vijf seconden worden genomen. Lukt dat niet, zal de inworp naar de andere partij gaan. Verder worden spelers ook ontmoedigd om tijd te winnen door een blessure te imiteren, aangezien spelers die behandeld worden een minuut lang buiten de lijnen moeten blijven.

Naast de aanpassingen om tijdrekken aan te pakken, heeft de FIFA ook goedkeuring gegeven om de bevoegdheid van de VAR uit te breiden. De videoscheidsrechter mag vanaf het WK ook ingrijpen bij onterechte tweede gele kaarten voor spelers en bij wel of niet gegeven hoekschoppen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

