Kees Kwakman heeft in De Coen & Sander Show bij JOE ontkend dat de oud-voetballers die deelnemen aan het Videoland-programma Football Island een salaris van 75.000 tot 100.000 euro verdienen. René van der Gijp gaf onlangs aan dat hij had vernomen dat de deelnemers allemaal ongeveer een ton ontvingen.

Football Island is vanaf komende zondag te zien op Videoland. In het programma gaan elf oud-voetballers naar een tropisch eiland, waar ze helemaal aan hun lot worden overgelaten. Van der Gijp gaf afgelopen week bij Vandaag Inside aan dat Wim Kieft ook voor het programma is gevraagd en hij daardoor weet dat deelnemers 75.000 euro tot een ton ontvangen. Kieft kon vanwege zijn knie niet meedoen aan het programma.

In De Coen & Sander Show wordt Kwakman, een van de deelnemers, gevraagd naar de uitspraken van Van der Gijp. “Dan had ik jullie nu niet aan de lijn gehad”, lacht de ESPN-analist. “Dan had ik ergens op een zonnig oord gezeten en mijn telefoon niet opgenomen, kan ik je vertellen. Maar het ergste aan dit verhaal is dat het niet waar is.”

Kwakman geeft aan dat de kans groot is dat Wesley Sneijder wel wat meer heeft ontvangen dan hem. “Dat snap ik ook nog wel. Hij is ook ambassadeur van het programma, dus daar zal ongetwijfeld een andere gage tegenover staan. Maar nee, René en Wim (van der Gijp en Kieft, red.) zitten er behoorlijk naast.”

Kwakman heeft naar aanleiding van de uitspraken van Van der Gijp ook navraag gedaan bij zijn ESPN-collega Kenneth Perez en bij Ronald de Boer, maar ook zij wisten niets van het genoemde bedrag. “Of ze liegen tegen me”, grapt de oud-voetballer. “Maar dit is helaas niet waar. Maar geld is niet alles, jongens. Ik had het voor niks ook gedaan. Het was superleuk”, besluit hij.