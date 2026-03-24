Jürgen Klopp heeft zich fel uitgesproken over de geruchten die hem linken aan een overstap naar Real Madrid, zo wordt hij geciteerd door Florian Plettenberg. Klopp liet er geen gras over groeien en maakte direct duidelijk dat de berichtgeving totaal niet klopt.

Afgelopen Januari werd Jürgen Klopp al gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Destijds werd er gezegd dat Klopp altijd al gefascineerd was van Real Madrid en dat hij serieus overwoog om een overstap te maken naar de Spaanse grootmacht.

"Het is allemaal onzin. Ze hebben geen enkele keer gebeld. Je kunt het mijn zaakwaarnemer vragen. Hem hebben ze ook niet gebeld," aldus een duidelijke Klopp. De Duitser stoort zich mateloos aan de manier waarop dit soort verhalen tegenwoordig in de media verschijnen. "Dat is onzin. Ze hebben niet één keer gebeld. Heeft Real mij gebeld of heeft Pérez gevraagd: Jürgen, heb je er zin in? Of is het tegenwoordig genoeg als een Oostenrijks medium of een of andere AI-tool onzin opschrijft? Het is irritant. Als Real me had gebeld, dan hadden jullie dat echt wel gehoord. Maar ze hebben niet gebeld", verduidelijkte hij de situatie.

Klopp, die tegenwoordig werkzaam is als Head of Global Soccer bij Red Bull, kon de speculaties dan ook niet serieus nemen en maakte met een knipoog een opmerking over de stadsrivaal van Real. "En wat is het volgende? Neem ik ook tegelijkertijd Atlético over? Ze moeten me eerst bellen voordat ik ook maar iets kan zeggen." Ook over een eventueel vertrek bij het Red Bull was de oefenmeester helder: "Ik ben niet van plan om binnenkort alweer te stoppen." Daarmee lijkt de rust rondom zijn toekomst voorlopig teruggekeerd.