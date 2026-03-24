Live voetbal

Klopp veegt Real Madrid-geruchten van tafel: 'Alles is onzin'

24 maart 2026, 10:18
Foto van Jürgen Klopp in het stadion van Real Madrid met het clublogo op de achtergrond
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jürgen Klopp heeft zich fel uitgesproken over de geruchten die hem linken aan een overstap naar Real Madrid, zo wordt hij geciteerd door Florian Plettenberg. Klopp liet er geen gras over groeien en maakte direct duidelijk dat de berichtgeving totaal niet klopt.

Afgelopen Januari werd Jürgen Klopp al gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Destijds werd er gezegd dat Klopp altijd al gefascineerd was van Real Madrid en dat hij serieus overwoog om een overstap te maken naar de Spaanse grootmacht.

Artikel gaat verder onder video

"Het is allemaal onzin. Ze hebben geen enkele keer gebeld. Je kunt het mijn zaakwaarnemer vragen. Hem hebben ze ook niet gebeld," aldus een duidelijke Klopp. De Duitser stoort zich mateloos aan de manier waarop dit soort verhalen tegenwoordig in de media verschijnen. "Dat is onzin. Ze hebben niet één keer gebeld. Heeft Real mij gebeld of heeft Pérez gevraagd: Jürgen, heb je er zin in? Of is het tegenwoordig genoeg als een Oostenrijks medium of een of andere AI-tool onzin opschrijft? Het is irritant. Als Real me had gebeld, dan hadden jullie dat echt wel gehoord. Maar ze hebben niet gebeld", verduidelijkte hij de situatie.

Klopp, die tegenwoordig werkzaam is als Head of Global Soccer bij Red Bull, kon de speculaties dan ook niet serieus nemen en maakte met een knipoog een opmerking over de stadsrivaal van Real. "En wat is het volgende? Neem ik ook tegelijkertijd Atlético over? Ze moeten me eerst bellen voordat ik ook maar iets kan zeggen." Ook over een eventueel vertrek bij het Red Bull was de oefenmeester helder: "Ik ben niet van plan om binnenkort alweer te stoppen." Daarmee lijkt de rust rondom zijn toekomst voorlopig teruggekeerd.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
29
50
73
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal
29
20
58
4
Atlético
29
21
57
5
Betis
29
7
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws