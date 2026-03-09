Koeman sluit terugkeer als clubtrainer uit: 'Geen uitdaging meer'

Ronald Koeman gaat in de toekomst sowieso niet meer aan de slag als clubtrainer. Dat vertelt de bondscoach van het Nederlands elftal in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

De 62-jarige Koeman is bezig aan zijn tweede periode als keuzeheer van Oranje. In clubverband coachte hij onder meer de voltallige top-drie (Ajax, PSV en Feyenoord) en stond hij in Nederland ook aan het roer bij Vitesse en AZ. Buitenlandse avonturen beleefde Koeman bij Benfica, Valencia, Southampton, Everton en FC Barcelona.

Hans Kraay junior vraagt Koeman zondagochtend of het bondscoachschap van Oranje zijn 'laatste klus' als trainer zal zijn. "Of heb je ook nog een andere uitdaging?" Koeman komt met een heldere reactie: "Nee, nee, nee. Ik heb geen uitdaging meer om clubcoach te zijn. Wel bondscoach van een ander land? Dat weet ik niet, maar clubcoach in ieder geval niet."

"Het bondscoachschap past wel bij de fase hoe ik mijn leven zie. Hoe ik het plezier nog steeds haal uit het werken met geweldige spelers, maar niet dagelijks." Of hij na zijn toekomstige vertrek bij de KNVB nog een ander land gaat trainen hangt ook af van de gezondheidssituatie van Koemans vrouw Bartina. Zij kampt met chronische borstkanker, waarbij in 2025 ook uitzaaiingen richting haar lever werden geconstateerd. Haar situatie is momenteel gelukkig stabiel te noemen, vertelt Koeman. Als dat zo blijft zou hij na zijn tweede Oranje-periode het bondscoachschap van een ander land eventueel willen overwegen: "Dat zou mogelijk zijn", aldus de trainer.