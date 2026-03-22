LIVE Eredivisie | Opstellingen Feyenoord en Ajax bekend, fans blokkeren snelweg

22 maart 2026, 12:30   Bijgewerkt: 13:18
Feyenoord - Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord en Ajax nemen het zondagmiddag in De Kuip tegen elkaar op in de strijd om plek twee. Beide ploegen verkeren niet in goede vorm. De Rotterdammers wisten zondag na twee duels zonder zege zondag met moeite weer eens te winnen van Excelsior (2-1). Ook Ajax boekte onder nieuwe trainer Óscar García na drie wedstrijden zonder winst eindelijk weer eens een zege, toen Sparta met 4-0 werd verslagen. Zondag staan de aartsrivalen om 14.30 uur tegenover elkaar in De Klassieker. Weet Feyenoord het gat naar Ajax te vergroten tot acht punten, of naderen de Amsterdammers de tweede plaats tot twee punten? Het duel is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Ajax

13m geleden

14:13

García over de support

Voor de start van de wedstrijd vertelt de trainer van Ajax voor de camera's van ESPN over de supporters die de bus kwamen uitzwaaien op de snelweg vandaag. "We voelen veel support van de fans, ze hebben ons de kracht en moed gegeven om de wedstrijd te spelen.” Ook gaat hij verder in op het strijdplan dat hij vandaag hanteert. “Ze zijn thuis erg sterk zeker met de supporters er achter, we moeten met persoonlijkheid spelen om hier te winnen. De motivatie is er vandaag natuurlijk, maar de kwaliteit van de spelers zal uiteindelijk bepalen wie er wint," aldus de trainer van de Amsterdammers.

19m geleden

14:07

Enorm fluitconcert voor spelers Ajax!

38m geleden

13:48

Guidetti en Kalou over de wedstrijd

ESPN spreekt met twee oud-Feyenoorders. John Guidetti spreekt van een 'wedstrijd op zich'. "Je moet moedig voor de dag komen. Met 50.000 man achter je heb je een voordeel", weet de man die ooit een hattrick maakte tegen Ajax. Bonaventure Kalou zegt: "Ik hoop op 3-1. Ik wil dat Robin slaagt bij Feyenoord en dat het team succesvol wordt."

8ad508dd44b421dee403feb1f67e062ed17c10f0

1u geleden

13:39

Guidetti zweept het publiek op

1u geleden

13:16

Opstellingen bekend!

Feyenoord en Ajax maken gelijktijdig hun opstelling bekend. Bij Feyenoord staat Watanabe in de basiself. Bij Ajax keert Weghorst terug. Op het middenveld heeft Mokio een basisplek in plaats van de geblesseerde Regeer.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sterling

Opstelling Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts

1u geleden

13:09

Watanabe is erbij

Feyenoord maakt alvast bekend dat Watanabe op tijd fit is voor de Klassieker. 

1u geleden

13:05

NEC op achterstand

Ondertussen komt NEC op een 1-2 achterstand tegen sc Heerenveen. Feyenoord en Ajax hopen op puntenverlies van de Nijmegenaren, die ook nog in de race zijn voor een topdrieklassering. 

2u geleden

12:50

Wie staan er vandaag op het veld?

De opstellingen zullen normaal gesproken binnen een halfuur bekend worden. We hebben al onze voorspelling gedaan: lees hier de vermoedelijke opstelling van Feyenoord en hier die van Ajax.

2u geleden

12:46

2u geleden

12:44

Ajax-fans laten zich gelden

Bizarre beelden op de A4: een groep fanatieke Ajax-supporters betreedt de snelweg om de spelersbus van Ajax toe te juichen. 

2u geleden

12:43

De belangen zijn groot

Er staat echt wat op het spel in Rotterdam. PSV koerst af op de landstitel, maar Feyenoord en Ajax zijn allebei nog in de race voor de felbegeerde tweede plaats. Op dit moment heeft Feyenoord die in handen met 52 punten; Ajax staat vierde met 47 punten. Feyenoord kan de rivaal dus op een forse achterstand zetten, maar kan ook een enorme dreun oplopen. Als Ajax wint, bestaat de kans dat NEC na deze speelronde tweede staat.

2u geleden

12:43

Welkom in het liveblog

Goedemiddag en welkom in het liveverslag van de kraker tussen Feyenoord en Ajax! Om 14.30 uur wordt afgetrapt in De Kuip. 

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
848 Reacties
1.272 Dagen lid
5.241 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laten we hopen op een mooie wedstrijd met strijd en inzet. En als het kan met goed voetbal van beide zijden. Pot met voetbal die laat zien waarom dit de klassieker is. En dan natuurlijk Feyenoord als winnaar ;)

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.810 Reacties
1.272 Dagen lid
19.574 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuke por hopelijk! Veel plezier Mike

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.963 Reacties
1.079 Dagen lid
18.808 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog een paar minuten en dan gaat de wedstrijd van start! Laten we hopen op een mooie en spectaculaire wedstrijd. Veel kijkplezier allemaal!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47
6
AZ
27
5
42

