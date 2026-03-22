LIVE Eredivisie | Opstellingen Feyenoord en Ajax bekend, fans blokkeren snelweg

Voor de start van de wedstrijd vertelt de trainer van Ajax voor de camera's van ESPN over de supporters die de bus kwamen uitzwaaien op de snelweg vandaag. "We voelen veel support van de fans, ze hebben ons de kracht en moed gegeven om de wedstrijd te spelen.” Ook gaat hij verder in op het strijdplan dat hij vandaag hanteert. “Ze zijn thuis erg sterk zeker met de supporters er achter, we moeten met persoonlijkheid spelen om hier te winnen. De motivatie is er vandaag natuurlijk, maar de kwaliteit van de spelers zal uiteindelijk bepalen wie er wint," aldus de trainer van de Amsterdammers.