Livestream: zo kijk je gratis naar oefenduel Ajax – FC Volendam

25 maart 2026, 09:37
Ajax - FC Volendam op televisie
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ajax speelt woensdagmiddag een (besloten) oefenwedstrijd tegen competitiegenoot FC Volendam. Op De Toekomst nemen de Amsterdammers het om 12.30 uur op tegen de huidige nummer vijftien van de Eredivisie. In dit artikel lees je op welke manier je de oefenwedstrijd Ajax – FC Volendam live kunt bekijken.

Gratis livestream oefenwedstrijd Ajax – FC Volendam

De oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Volendam wordt woensdagmiddag gespeeld achter gesloten deuren, het is niet mogelijk om een kaartje te kopen voor het duel. Gelukkig wordt het duel wel live uitgezonden via een stream. De wedstrijd begint om 12.30 uur en is live te volgen op Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. Het duel wordt gespeeld op sportcomplex De Toekomst.

De Ajax-spelers zijn opgeroepen voor nationale ploeg

De Eredivisie ligt deze week stil wegens de interlandperiode, waardoor enkele Ajax-basisspelers niet in actie zullen komen bij Ajax – FC Volendam. Aanvalsleider Wout Weghorst is namelijk op pad met het Nederlands elftal, terwijl sterspeler Mika Godts voor het eerst zijn opwachting mag maken bij België.

Ook Josip Sutalo (Kroatië), Oscar Gloukh (Israël), Maarten Paes (Indonesië), Jorthy Mokio (België Onder 21), Maher Carrizo (Argentinië Onder 20) en Oranje-jeugdinternationals Sean Steur, Youri Heerkens en Aaron Bouwman zijn op pad met de nationale ploeg.

Ajax en Volendam kruisten dit seizoen al twee keer de degens. In Volendam eindigde het duel in een 1-1-gelijkspel, terwijl Ajax in eigen huis een 2-0-zege boekte.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

