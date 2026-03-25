Livestream: zo kijk je gratis naar oefenduel Ajax – FC Volendam

Ajax speelt woensdagmiddag een (besloten) oefenwedstrijd tegen competitiegenoot FC Volendam. Op De Toekomst nemen de Amsterdammers het om 12.30 uur op tegen de huidige nummer vijftien van de Eredivisie. In dit artikel lees je op welke manier je de oefenwedstrijd Ajax – FC Volendam live kunt bekijken.

De oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Volendam wordt woensdagmiddag gespeeld achter gesloten deuren, het is niet mogelijk om een kaartje te kopen voor het duel. Gelukkig wordt het duel wel live uitgezonden via een stream. De wedstrijd begint om 12.30 uur en is live te volgen op Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. Het duel wordt gespeeld op sportcomplex De Toekomst.

De Eredivisie ligt deze week stil wegens de interlandperiode, waardoor enkele Ajax-basisspelers niet in actie zullen komen bij Ajax – FC Volendam. Aanvalsleider Wout Weghorst is namelijk op pad met het Nederlands elftal, terwijl sterspeler Mika Godts voor het eerst zijn opwachting mag maken bij België.

Ook Josip Sutalo (Kroatië), Oscar Gloukh (Israël), Maarten Paes (Indonesië), Jorthy Mokio (België Onder 21), Maher Carrizo (Argentinië Onder 20) en Oranje-jeugdinternationals Sean Steur, Youri Heerkens en Aaron Bouwman zijn op pad met de nationale ploeg.

Ajax en Volendam kruisten dit seizoen al twee keer de degens. In Volendam eindigde het duel in een 1-1-gelijkspel, terwijl Ajax in eigen huis een 2-0-zege boekte.