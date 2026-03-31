Live voetbal

Oud-international Jonathan De Guzmán kondigt pensioen aan

31 maart 2026, 12:00
Oud-international Jonathan De Guzmán kondigt pensioen aan
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Jonathan de Guzmán hangt na dit seizoen definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen, zo meldt Sparta Rotterdam. De 38-jarige middenvelder vindt het na ruim 500 profwedstrijden mooi geweest. Mede door blessureleed kwam de oud-international dit seizoen weinig in actie op Het Kasteel, waardoor hij nu de knoop doorhakt.

De Guzmán streek in 2022 neer bij Sparta en was met zijn ervaring erg belangrijk voor de club. Dit seizoen zat een hoofdrol er echter niet meer in. De fysieke belasting werd simpelweg te groot voor de middenvelder, die in zijn lange carrière maar liefst 70 doelpunten maakte. De Guzman verdwijnt niet uit de voetballerij, hij gaat na de zomer bij de club uit Rotterdam zijn eerste stappen zetten in het trainersvak.

Succes met Oranje op het WK 2014

Artikel gaat verder onder video

Hoewel De Guzmán in Canada is geboren, koos hij voor het Nederlands elftal. Zijn absolute hoogtepunt beleefde hij in 2014. Onder bondscoach Louis van Gaal speelde hij drie wedstrijden op het WK in Brazilië. Hij stond onder andere op het veld tijdens de historische 5-1 overwinning op Spanje en de gewonnen troostfinale tegen Brazilië (0-3). De Guzmán zou uiteindelijk veertien interlands voor Oranje spelen, waarin hij niet tot scoren kwam.

De Guzmán speelde in vier topcompetities

De Guzmán brak op jonge leeftijd door bij Feyenoord en werd direct gezien als een groot talent. Na zijn tijd in Rotterdam begon een indrukwekkende reis door Europa. Hij speelde in Spanje voor RCD Mallorca en Villarreal en maakte in de Engelse Premier League indruk bij Swansea City. Met die club won hij in 2013 de League Cup. Later voetbalde hij ook nog in Italië bij Napoli en Chievo Verona, in Duitsland bij Eintracht Frankfurt en in Griekenland bij OFI Kreta.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • zo 22 maart, 08:25
  • 22 mrt. 08:25
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jonathan de Guzmán

Jonathan de Guzmán
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 38 jaar (13 sep. 1987)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
5
0
2024/2025
Sparta
2
0
2023/2024
Sparta
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Utrecht
28
11
41
8
Heerenveen
28
3
41
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38
11
Fortuna
28
-9
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws