hangt na dit seizoen definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen, zo meldt Sparta Rotterdam. De 38-jarige middenvelder vindt het na ruim 500 profwedstrijden mooi geweest. Mede door blessureleed kwam de oud-international dit seizoen weinig in actie op Het Kasteel, waardoor hij nu de knoop doorhakt.

De Guzmán streek in 2022 neer bij Sparta en was met zijn ervaring erg belangrijk voor de club. Dit seizoen zat een hoofdrol er echter niet meer in. De fysieke belasting werd simpelweg te groot voor de middenvelder, die in zijn lange carrière maar liefst 70 doelpunten maakte. De Guzman verdwijnt niet uit de voetballerij, hij gaat na de zomer bij de club uit Rotterdam zijn eerste stappen zetten in het trainersvak.

Succes met Oranje op het WK 2014

Hoewel De Guzmán in Canada is geboren, koos hij voor het Nederlands elftal. Zijn absolute hoogtepunt beleefde hij in 2014. Onder bondscoach Louis van Gaal speelde hij drie wedstrijden op het WK in Brazilië. Hij stond onder andere op het veld tijdens de historische 5-1 overwinning op Spanje en de gewonnen troostfinale tegen Brazilië (0-3). De Guzmán zou uiteindelijk veertien interlands voor Oranje spelen, waarin hij niet tot scoren kwam.

De Guzmán speelde in vier topcompetities

De Guzmán brak op jonge leeftijd door bij Feyenoord en werd direct gezien als een groot talent. Na zijn tijd in Rotterdam begon een indrukwekkende reis door Europa. Hij speelde in Spanje voor RCD Mallorca en Villarreal en maakte in de Engelse Premier League indruk bij Swansea City. Met die club won hij in 2013 de League Cup. Later voetbalde hij ook nog in Italië bij Napoli en Chievo Verona, in Duitsland bij Eintracht Frankfurt en in Griekenland bij OFI Kreta.