De politie heeft twee personen aangehouden vanwege betrokkenheid bij het vuurwerkincident bij het duel tussen Ajax en FC Groningen. Onder meer een 17-jarige jongen uit Veldhoven is aangehouden.

Dat nieuws maakt de politie donderdagmiddag zelf bekend. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA werd op zondag 30 november na amper vijf minuten spelen doelbewust gestaakt. Er werd vanaf de F-Side vuurwerk op het veld gegooid, waardoor scheidsrechter Bas Nijhuis niet anders kon dan de spelers naar binnen te sturen.

"Kort daarvoor was een nooduitgang geopend, waarbij stewards aan de kant werden gezet en zijn geïntimideerd", schrijft de politie op de eigen website. "Hierdoor kon een grote groep supporters zonder ticket, maar met vuurwerk, het stadion binnendringen om dit vervolgens op de tribunes massaal af te steken."

Inmiddels zijn er twee aanhoudingen verricht. Er is door de politie een 30-jarige Amsterdammer aangehouden, evenals een 17-jarige jongen uit Veldhoven. Zij worden op dit moment verdacht van dwang, openlijke geweldpleging en huisvredebreuk, en zullen zich op een later moment voor de strafrechter moeten verantwoorden. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit verdere aanhoudingen en verdenkingen niet uit.

De KNVB heeft Ajax onlangs ook een straf uitgedeeld voor het vuurwerkincident. De F-Side moest leegblijven in de thuiswedstrijd tegen Sparta, die twee weken geleden met 4-0 werd gewonnen.