Rafael van der Vaart en Theo Janssen zijn het niet eens over de kansen van het Nederlands elftal op het WK. Aan de tafel van Studio Voetbal spraken de oud-internationals zondag over de verwachtingen rondom de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Waar Van der Vaart ervan overtuigd is dat Oranje ver gaat komen en de halve finale kan bereiken, was Janssen een stuk pessimistischer over het huidige spelersmateriaal .

Van der Vaart ziet het helemaal zitten met deze selectie . "Ik heb gewoon vertrouwen in dit team en je hebt een beetje geluk nodig", zegt hij. Hij voegde daar aan toe dat alle spelers bij topclubs spelen ondanks dat niet iedereen er een lekker in zit. "Natuurlijk, het is niet zo dat ze in blakende vorm verkeren, maar bij het Nederlands elftal heb ik altijd het gevoel dat ze zich daar als een vis in het water voelen", aldus Van der Vaart. Hij neemt Micky van de Ven als voorbeeld, die momenteel met Tottenham Hotspur in zwaar weer zit. "Dat Van de Ven tegen degradatie speelt, wil dat niet zeggen dat hij er niets meer van kan." Ook benadrukt Van der Vaart dat de concurrentie ook niet bijzonder sterk is.

Janssen deelt dat optimisme absoluut niet en vindt dat de verwachtingen rondom de ploeg van Koeman veel te hoog zijn . "Dat komt omdat we niet zo'n goed land hebben. Dat we niet zo'n goed team hebben", reageert de voormalig middenvelder. "We zijn niet zo goed. Verdedigend is het nog oké, we hebben best wel aardige middenvelders. We missen creativiteit, zeker achter de spitsen. En voorin zijn we ook niet zo heel goed.". Bij Tottenham Hotspur deelt ook Xavi Simons momenteel in de sportieve malaise, terwijl spelers als Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch bij Liverpool eveneens wisselvallige fases doormaken. "Nee, ik vind niet dat we zo goed zijn. We doen net of Nederland wel even de halve finale haalt en misschien nog wel meer."

De route in de knock-outfase van het toernooi belooft bovendien een zware kluif te worden voor Oranje. Vanuit de eigen poule kruist Nederland na de groepsfase met landen uit de groep waar Brazilië en Marokko de grote favorieten zijn . Vooral de Marokkaanse ploeg verkeert in een bloedvorm en zette onlangs een wereldrecord neer door zestien interlands op rij te winnen. Janssen is dan ook resoluut over een mogelijke confrontatie met een van deze toplanden. "Dan is het gewoon klaar", oordeelt hij hard.

Ondanks zijn harde woorden hoopt de analist stiekem dat hij het bij het verkeerde eind heeft en dat Oranje deze zomer toch weet te verrassen. "Ik ben nu heel negatief, maar ik hoop dat ze heel ver komen en dan sta ik vooraan mee te juichen", besluit Janssen.