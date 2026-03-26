Het Nederlands elftal neemt het vrijdagavond in Amsterdam op tegen Noorwegen in een oefenduel. Door blessures moet Ronald Koeman flink wat wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling ten opzichte van de vorige interland, in november tegen Litouwen (4-0 winst). Naar verwachting staan er vrijdag vijf andere namen in de basis dan enkele maanden terug.

Op doel kiest Koeman naar verwachting gewoon voor Bart Verbruggen. De bondscoach heeft verder ook Mark Flekken en Justin Bijlow tot zijn beschikking, maar de doelman van Brighton & Hove Albion geldt de afgelopen jaren steevast als eerste keuze in Oranje. Voor zijn neus zal er waarschijnlijk wel het een en ander veranderen.

In de laatste interland vormden Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Nathan Aké de verdediging. Daarvan behoren de eerste twee door blessures niet bij de selectie, terwijl Aké dit seizoen amper minuten maakt bij Manchester City. Het is daardoor waarschijnlijk dat Denzel Dumfries en Micky van de Ven de posities op de flanken zullen bezetten en Jan Paul van Hecke naast Van Dijk in het centrum begint.

Op het middenveld moet Koeman het stellen zonder Frenkie de Jong, die met een blessure te maken heeft. Daardoor lijkt Ryan Gravenberch weer terug te keren in het elftal, nadat hij in de vorige interland negentig minuten op de bank bleef. Verder kiest de bondscoach vermoedelijk voor Tijjani Reijnders en is een plek op het middenveld voor Xavi Simons ook waarschijnlijk door de absentie van Justin Kluivert.

Wie in ieder geval in de basis mag beginnen, is Donyell Malen, zo bevestigde Koeman donderdag op zijn persconferentie. Op welke positie de aanvaller van AS Roma zal spelen, liet hij echter in het midden. Doordat Simons waarschijnlijk op het middenveld begint, is Malen de enige logische optie voor de rechterkant van de aanval, waardoor hij waarschijnlijk op die plek zal starten. In de punt van de aanval kiest Koeman in dat geval vermoedelijk voor Brian Brobbey boven Wout Weghorst, terwijl Cody Gakpo naar alle waarschijnlijkheid op links begint.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, Simons; Malen, Brobbey, Gakpo.