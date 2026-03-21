Live voetbal 16

Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz kiest voor deze elf in mogelijk kampioensduel

21 maart 2026, 13:41
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

PSV kan zich zondag kronen tot landskampioen, maar dan moet het wel winnen op bezoek bij Telstar. Er zijn verschillende twijfelgevallen binnen de Eindhovense selectie, waaronder Joey Veerman. Het is nog maar de vraag of hij aankomende zondag in actie kan komen.

Trainer Peter Bosz vertelde op de persconferentie van vrijdagmiddag dat er vraagtekens staan achter meerdere spelers. Eén van hen is Veerman – die niét is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Zijn aanwezigheid in de basisopstelling hangt af van de training van zaterdag.

Artikel gaat verder onder video

Ook Paul Wanner, Noah Fernandez, Mauro Júnior, Guus Til en Nick Olij zijn twijfelgevallen bij PSV. Van Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Sergiño Dest is het verhaal bekend: zij zijn langdurig geblesseerd en missen de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Telstar sowieso. Anass Salah-Eddine keert wel terug bij de Eindhovenaren. Bij afwezigheid van Veerman zou het zomaar kunnen dat Salah-Eddine een rol op het middenveld gaat vervullen.

Mogelijke kampioenswedstrijd

PSV speelt tegen Telstar mogelijk de kampioenswedstrijd. Dat hangt af van het eerdere resultaat in De Klassieker, die wordt gespeeld om 14.30 uur. Als Feyenoord verliest van Ajax en PSV vervolgens wint van Telstar, zijn de Eindhovenaren kampioen. Bij een gelijkspel van Feyenoord en een overwinning van PSV is de ploeg van Bosz officieus kampioen.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Telstar:

Kovar; Sildillia, Schouten, Obispo, Salah-Eddine; Veerman, Saibari, Til; Man, Pepi, Perišić.

0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - PSV

Telstar
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
28
-18
27
16
Telstar
27
-10
24
17
NAC
27
-20
23
18
Heracles
28
-37
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws