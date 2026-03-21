PSV kan zich zondag kronen tot landskampioen, maar dan moet het wel winnen op bezoek bij Telstar. Er zijn verschillende twijfelgevallen binnen de Eindhovense selectie, waaronder Joey Veerman. Het is nog maar de vraag of hij aankomende zondag in actie kan komen.

Trainer Peter Bosz vertelde op de persconferentie van vrijdagmiddag dat er vraagtekens staan achter meerdere spelers. Eén van hen is Veerman – die niét is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Zijn aanwezigheid in de basisopstelling hangt af van de training van zaterdag.

Ook Paul Wanner, Noah Fernandez, Mauro Júnior, Guus Til en Nick Olij zijn twijfelgevallen bij PSV. Van Alassane Pléa, Ruben van Bommel en Sergiño Dest is het verhaal bekend: zij zijn langdurig geblesseerd en missen de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Telstar sowieso. Anass Salah-Eddine keert wel terug bij de Eindhovenaren. Bij afwezigheid van Veerman zou het zomaar kunnen dat Salah-Eddine een rol op het middenveld gaat vervullen.

Mogelijke kampioenswedstrijd

PSV speelt tegen Telstar mogelijk de kampioenswedstrijd. Dat hangt af van het eerdere resultaat in De Klassieker, die wordt gespeeld om 14.30 uur. Als Feyenoord verliest van Ajax en PSV vervolgens wint van Telstar, zijn de Eindhovenaren kampioen. Bij een gelijkspel van Feyenoord en een overwinning van PSV is de ploeg van Bosz officieus kampioen.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Telstar:

Kovar; Sildillia, Schouten, Obispo, Salah-Eddine; Veerman, Saibari, Til; Man, Pepi, Perišić.