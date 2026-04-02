'Baldadige' terugrit na Cambuur-promotie: 'Onderweg 3 keer gestopt'

2 april 2026, 20:51
Jort van der Sande over de terugrit na Cambuur-promotie
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De promotieviering van Cambuur verliep niet zonder slag of stoot, zo onthult Jort van der Sande donderdagmiddag tegenover Sander Kamphof van FCUpdate. Het noodraam van de spelersbus overleefde de terugrit naar Leeuwarden niet, wat zorgde voor merkwaardige taferelen. “Sommige jongens waren wat baldadig bezig”, lacht Van der Sande.

Cambuur stelde promotie naar de Eredivisie vorige week veilig op bezoek bij FC Emmen. In Drenthe werd met 2-4 gewonnen, waardoor het feest kon losbarsten. De festiviteiten begonnen al in de kleedkamer en gingen uiteraard verder op de terugrit naar het Kooi Stadion. Tijdens die rit gebeurde iets opmerkelijks in de spelersbus: het noodraam sneuvelde.

Van der Sande maakte het tafereel van dichtbij mee. “Maar ik was niet de veroorzaker”, wil de aanvaller direct duidelijk maken. Niet nader genoemde spelers sloopten het noodraam van de bus.

“Er begon voorin iets te piepen, dan weet je dat er iets is gerommeld. Ik zag al wat jongens baldadig bezig. Toen liet dat ding (noodraam, red.) los. Ik denk dat we onderweg drie keer zijn gestopt”, legt de cultspits uit. “Volgens mij hebben we het raam eraf gesloopt. Praktisch was het dus een platte kar waarmee we terugreden”, lacht hij.

Van der Sande, die voor het eerst in zijn carrière promoveerde naar de Eredivisie, kijkt sowieso terug op een fantastische ervaring. “In de bus begint het dan al redelijk baldadig te worden: er worden wat biertjes uitgedeeld en op een gegeven moment komen er jongens met hun hoofd boven de bus uit. Gelukkig is iedereen gewoon in de bus blijven zitten. Maar dat hoort er allemaal een beetje bij”, aldus de spits.

Ook Henk de Jong reageerde donderdag op de opvallende terugreis van de Leeuwarders:

➡️ Meer over Cambuur

Lees ook:
Johan Plat

Johan Plat (39) nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur

  • do 2 april, 12:46
  • 2 apr. 12:46
  • 1
Scheidsrechter Rob Dieperink bij Willem II - De Graafschap

Willem II baalt van Dieperink: 'Dit noem ik meten met twee maten'

  • zo 29 maart, 10:28
  • 29 mrt. 10:28
  • 2
SC Cambuur is terug in de Eredivisie

Drie redenen waarom Cambuur een uitstekende toevoeging aan de Eredivisie is

  • wo 25 maart, 06:55
  • 25 mrt. 06:55
  • 1
Jort van der Sande

Leeftijd: 30 jaar (25 jan. 1996)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Cambuur
30
8
2025/2026
Dundee Utd
0
0
2024/2025
Dundee Utd
32
0
2023/2024
NAC
3
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
34
44
80
2
Cambuur
34
28
73
3
Willem II
34
11
56
4
De Graafschap
34
10
56
5
Almere
34
16
55

